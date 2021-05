VÍDEO: Un caiman surt de l'aigua i persegueix a un pescador

Tommy Lee és un jove de 22 anys que va decidir anar a pescar a una zona humida de Florida. El que no s'esperava aquest noi és que un caiman apareixeria a l'aigua i començaria a perseguir-lo pels camins mentre ell fugia, una mica espantat.





Això va ser precisament el que li va passar a aquest noi, que va aconseguir gravar el moment en un vídeo que no ha trigat a fer-se viral a Internet. En el vídeo es pot veure com el caiman de més de tres metres surt de l'aigua i s'acosta a la riba per anar darrere seu.