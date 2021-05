L'Aeroport de Barcelona obrirà dues clíniques Covid

@EP





La directora de l'Aeroport de Barcelona, Sonia Corrochano, ha assegurat que està esperant l'"autorització final" de la Generalitat per a l'obertura de dues clíniques Covid-19, una dins de la terminal i una altra fora.





En una entrevista a Rac 1 recollida aquest diumenge per Europa Press, Corrochano ha explicat que les clíniques estan "pensades com un servei addicional per al passatger", en cas que no hagi pogut fer-se les proves abans.





"No han de trigar molt" a implementar-se, ha dit Corrochano, que ha apuntat que aquests espais haurien d'estar operatius per a la campanya d'estiu i de facilitar la realització de proves als viatgers, que no hauran de buscar un laboratori on fer-la a la ciutat.





Pel que fa al passaport Covid, ha explicat que seran les companyies aèries les que faran les comprovacions necessàries abans que el viatger agafi el vol, de manera que no hagin de fer-se en els aeroports, per la qual cosa "agilitza el procés".





Ha reiterat l'estimació d'arribar a final d'any a un 50% de trànsit aeri com es va registrar el 2019, l'any abans de la pandèmia, i ha celebrat una "progressiva recuperació" des de la caiguda de l'estat d'alarma.