Endocrinòlegs espanyols confirmen el vincle entre el Covid i les hormones

Un estudi liderat pel Dr. Manuel Puig Domingo, cap de servei d'Endocrinologia i Nutrició de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Barcelona, publicat a la revista Endocrinology, ha revelat el fort vincle que existeix entre el coronavirus i les hormones. És més, l'estudi comença dient que "els endocrinòlegs de tot Europa es van descobrir com crucials en la luca amb el Covid i van contribuir en gran mesura a perfilar un fenotip endocrí el virus".





Així, aquest estudi realitzat per científics espanyols explica que "un fenotip endocrí ben definit pot ajudar a preservar l'estat de salut i prevenir resultats adversos tant en la població general com en persones afectades per diferents malalties endocrines. Les persones amb diabetis, en particular, tenen un alt risc de patir la malaltia en la seva forma més greu si s'infecten amb la SARS-CoV-2, que també pot afectar directament la funció de les cèl·lules beta".





Així, dins dels problemes de salut que tracta aquesta branca de la medicina, asseguren que no solament l'obesitat és factor de risc. Com bé dèiem, també ho és la diabetis, una malaltia que es produeix després d'una disminució en la secreció de l'hormona insulina. I que ha vist com ha augmentat la seva taxa de mortalitat durant 2020, cosa que dóna pistes sobre el fet que hi ha una relació bidireccional entre ella i el coronavirus. Però el vincle entre les dues malalties encara és més gran: una persona sana que superi el Covid pot desenvolupar diabetis.





D'altra banda, a aquests dos factors de risc que són l'obesitat i la diabetis, se li sumen altres com la "hipovitaminosi D i les disfuncions suprarenals" o la manca de calci. Totes tres poden contribuir al fet que un pacient desenvolupi una malaltia per Covid més greu i la primera d'elles, la manca de vitamina D, és en moltes ocasions desconeguda per les persones.





Per aquesta raó, el Dr. Manuel Puig explica que "l'efecte sobre les hormones no pot ser ignorat en el context del Covid". A més, afegeix que és un problema a tenir en compte el fet que hagin persones que no coneixen que tenen problemes hormonals.