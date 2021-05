Iceta assistirà a la presa de possessió d'Aragonès en representació del Govern central

@EP





El ministre de Política Territorial i Funció Pública i secretari del PSC, Miquel Iceta, assistirà, en representació del Govern central, a la presa de possessió de Pere Aragonès com a president de la Generalitat de Catalunya, segons han informat fonts de La Moncloa.





Aragonès (ERC) va ser proclamat president divendres passat, en un acte en què es va comprometre a exercir el càrrec amb humilitat i amb determinació democràtica, i va concloure el seu discurs després de ser investit en el càrrec amb el crit de "Visca Catalunya lliure".





Després de la seva proclamació, Iceta va desitjar sort i encerts al nou president en la seva nova etapa, que veu com "una oportunitat per cohesionar i consolidar una Catalunya pionera i dialogant", i va urgir també a "mirar cap al futur per refer ponts i enfortir els vincles" en aquesta nova legislatura.





Després de la seva presa de possessió aquest dilluns, Aragonès es convertirà en el 132è president de la Generalitat, gràcies al suport dels republicans, Junts i la CUP, i amb l'oposició del PSC-Units, Vox, els comuns, Cs i el PP.