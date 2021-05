Donen per morta a una dona i obre els ulls just abans de ser incinerada

EFE





Shakuntala Gaikwad es va contagiar de coronavirus a principis de maig a l'Índia. L'estat de salut de la dona, de 73 anys, va anar empitjorant fins al punt d'haver de ser trasllada a l'hospital. Un cop allà, la seva família la va deixar al cotxe per acostar-se a la clínica i preguntar si tenien llits disponibles. Quan van tornar al cotxe, Shakuntala havia perdut la consciència i no respirava, de manera que la van donar per morta.





La seva família va preparar el seu funeral i, minuts abans de ser incinerada, l'anciana va obrir els ulls i va començar a plorar. La sospresa per a tots va ser majúscula, però també grata. La dona va ser portada de nou a l'hospital per ser tractada pels metges i recuperar-se.