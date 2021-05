Els espanyols vacunats ja poden viatjar a Balears sense presentar PCR

@EP





Fins aquest diumenge Balears no acepataba a viatgers, ni tan sols espanyols, sense una prova PCR negativa. Però les normes han canviat: a partir d'ara podran viatjar a les illes sense PCR totes les persones vacunades almenys 15 dies abans o aquells que demostrin que han passat la malaltia i tenen anticossos.





Tampoc necessitaran realitzar-se una PCR aquelles persones no vacunades que viatgin des d'una comunitat autònoma en la qual la incidència acumulada sigui inferior a 60 casos per cada 100.000 habitants.





La resta de ciutadans, els que no hagin passat el Covid, els que no estiguin vacunats i els que viatgin des d'una ciutat on la incidència sigui major que l'esmentada, s'han de realitzar al menys un test d'antígens.