Las manifestaciones a Colòmbia deixen més de 40 ferits

La Missió Mèdica Autònoma ha informat aquest diumenge d'almenys 41 manifestants ferits a Bogotà després dels enfrontaments amb les forces de seguretat que han tingut lloc en les últimes hores al portal Américas de la capital colombiana, rebatejat com el portal de la Resistència. Tres dels ferits tenen greus ferides oculars.





Els enfrontaments van començar tocades les 22.00 hores de dissabte quan dues persones van tombar una de les reixes del costat del portal Américas i un esquadró antiavalots ESMAD va intervenir. En la manifestació participaven més de 2.500 persones concentrades de manera pacífica des del matí del dissabte.





El director de la policia metropolitana, el major general Óscar Antonio Gómez Heredia, ha informat d'un agent ferit per l'impacte d'una bomba molotov a Bogotà i ha anunciat una recompensa 30 milions de pesos (uns 6.500 euros) per informació que permeti capturar els responsables. No obstant això, no s'ha referit als incidents de portal Américas.





El 28 d'abril va començar l'atur nacional, una vaga indefinida convocada contra la proposta de reforma fiscal del Govern del president Iván Duque. L'Executiu finalment va retirar la proposta, però la protesta continua per denunciar la repressió policial i les polítiques de Duque i s'han plantejat un seguit de reivindicacions socials, sanitàries i educatives.