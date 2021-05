'La Vanguardia' acomiada Pilar Rahola i la col·laboradora els dedica un "afectuós tweet"

La Vanguardia ha informat del cessament de la collaboradora, Pilar Rahola, qui actualment intervé en els programes Tot és mou i FAQS en qualitat de tertuliana estrella de l'independentisme i protegida sota el paraigües de Carles Puigdemont. Recentment, Rahola va estrenar el seu propi canal de Youtube, Paraula de Rahola, per a defensar la seva ideologia política.











A Rahola no li ha agradat gens el seu acomiadament del Grup Godó i mitjançant un tweet ha deixat clar als seus seguidors els motius pels que ella creu que l'han fet fora i ja no col·laborarà amb La Vanguardia. Sense pèls a la llengua s'acomiada amb un sonor cop de porta Rahola d'un dels seus ingressos i "molt cabrejada" .El tweet parla per si sol i em ell no dóna ni un petit gràcies per tots els anys d'estreta col·laboració. Sembla que alguna cosa està canviant en l'univers independentista català.





Tweet publicat per Pilar Rahola als seus seguidors / @RaholaOficial









