El futur judicial de Leo Messi està en mans de la Fiscalia de l'Audiència Nacional

Després de rebre un informe de l'Agència Tributària, la defensa al jugador del FC Barcelona ha demanat que s'arxivi la causa que investiga el finançament de la Fundació Messi. La titular del Jutjat d'Instrucció número 3 de l'Audiència Nacional, María Tardón, està a l'espera que el Ministeri Públic es pronunciï sobre l'arxiu per prendre una decisió.





Leo Messi votant en les eleccions de l'Barça / @EP





El document del departament d'Inspecció Financera i Tributària d'Hisenda conclou que "no existeixen en la documentació aportada elements acreditatius d'irregularitats tributàries que motivin una inspecció a la Fundació Leo Messi". Els advocats de el jugador es basen en aquest paper per sol·licitar el sobreseïment.





La denúncia va ser interposada per Federico Rettori, un col·laborador que va treballar per a la Fundació, que assenyala Messi, el seu pare i el seu germà per presumptes delictes d'estafa contra la hisenda pública, comptables i de blanqueig de capitals per mitjà de la seva organització sense ànim de lucre. Rettori va aconseguir que el 2018 s'obrís una investigació a l'Argentina pels mateixos fets i al desembre de 2019 es va iniciar l'actual a Espanya.





S'investiga si entre 2013 i 2017 la Fundació Messi realitzava convenis amb empreses amb la imatge de l'argentí que després no apareixien en les memòries i els balanços. La denúncia diu que durant 6 anys van operar en negre, sense que s'exigís la inversió del 70% en accions socials que determina la llei per a aquestes fundacions i sense el control del Protectorat de Fundacions de Catalunya.









El passat 2 d'octubre, després que es produís la declaració de Rettori com a testimoni, la magistrada Tardón va sol·licitar a Hisenda que remetés les memòries econòmiques anuals de la Fundació Leo Messi des de la seva creació el 2007 fins a 2015 i que informessin si s'han realitzat auditories o incoat procediments sancionadors. La resposta va arribar al novembre de part de el director de departament, Javier Hurtado, que va al·legar que no s'havia dut a terme un procediment d'inspecció que impliqui la regularització de l'impost sobre societats o altres conceptes tributaris dels quals la Fundació sigui subjecte passiu, però que sí que s'havia realitzat una "anàlisi minuciós de el contingut de les denúncies havent-se conclòs la no procedència d'iniciar un procediment inspector".





El representant d'Hisenda explica que van rebre denúncies al maig de 2017, al juliol de el mateix anys, posteriorment en 2018 i 2019 i, novament, al setembre de 2020, però que, com no existia documentació addicional en cap d'elles, no van contemplar iniciar una inspecció.





Federico Rettori, va declarar a l'Audiència Nacional el passat mes de setembre, tal com va avançar aquest diari, i va ratificar la seva denúncia per desviament de fons. La magistrada Tardón no va acceptar en aquest moment un pendrive amb documentació sobre els convenis denunciats, que sumen 3,3 milions de dòlars i transferències a una possible empresa pantalla, Hanns Enterprises Ltd Encara dies després va acabar incorporant-lo al procediment.





Rettori també va afegir una suposada transferència en 2018 de 499.000 dòlars de el pare de Messi des de Andbank a Andorra a un compte privat a l'Argentina que va recollir un informe de la Unitat d'Informació Financera (UIF) argentina en la causa oberta en aquest país.





Precisament, el fet que ja s'estigui investigant a Buenos Aires és un altre dels arguments que la defensa de Messi utilitza per demanar a la jutgessa l'arxiu. "Els fets denunciats en aquesta jurisdicció són pràcticament idèntics als que han estat denunciats aquí i que, per tant, es troben degudament judicialitzats", diu l'escrit enviat a Tardón.





Fonts de la causa asseguren que el Ministeri Públic té la decisió a les seves mans perquè si veu motius per arxivar, la magistrada ho farà. Cal recordar que Maria Tardón va arxivar de pla aquest procediment al rebre la primera denúncia per considerar que estava basada en retalls periodístics, tot i que després ella mateixa va obrir la investigació.











Tant Leo Messi com el seu pare tenen una condemna en ferm de Tribunal Suprem 21 mesos de presó per defraudar 4,1 milions d'euros a Hisenda durant els exercicis 2007, 2008 i 2009 al no haver tributat a Espanya els ingressos de 10,1 milions percebuts per drets d'imatge del davanter en aquest període. Aquesta nova instrucció complica l'horitzó judicial del jugador que de ser condemnat en aquesta causa penal, sí hauria d'entrar a la presó.