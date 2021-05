Canviarà de nom Ciutadans en la seva convenció de juliol?

Després de la devacle de Ciutadans a Madrid, Inés Arriamdaas, va anunciar com a solució temporal la preparació d'una convenció nacional prevista per a la primera quinzena de juliol, l'objectiu passa per aconseguir un "rearmament ideològic" de el projecte amb la participació de les bases.









Els detalls sobre la cita es van coneixent a comptagotes, però el partit taronja sap que aquesta és gairebé la seva última oportunitat per sortir a flotació després del procés de 'opa' iniciat pel PP i la seva pràctica desaparició en multitud de territoris, inclosa Catalunya, seu feu fundacional.





La direcció de el partit plantegen la convenció com el «inici d'una nova era», per tornar a vèncer i a convèncer i d'aquí sorgeix la idea, comentada entre diputats i dirigents de Ciutadans, de canviar tant el nom com la marca de la formació. Un canvi estètic que porti el nom d'Inés Arrimadas i no el d'Albert Rivera, a què veladament se segueix carregant com a responsable indirecte de les últimes derrotes electorals.





Des del partit plantegen també una evolució a nivell ideològic, que passa per deixar enrere la seva inscripció en el centre i reforçar la idea europeista de partit liberal.





L'objectiu final passa per reconstruir a Espanya els tres grans blocs polítics que sí que apareixen ben diferenciats a Europa: socialdemòcrates, conservadors i liberals per al que necessiten un projecte cohesionat, amb una militància unida i concorde a l'etapa postpandemia que ve.





La porta que sí es tanca del tot a Ciutadans és la d'abandonar la seva seu a Madrid, el gegant situat al carrer Alcalá, 253 que es va convertir des del primer dia en símbol de l'expansió nacional de el partit taronja. Aquestes parets han estat testimoni de les seves millors èxits electorals, com quan gairebé aconsegueix fer el sorpasso al PP a l'abril de 2019, i dels seus pitjors fracassos, com el dia en què Albert Rivera va anunciar que abandonava la política després de la debacle de novembre d'aquest mateix any.







Fonts de la direcció afirmen que, fins i tot, han renovat per cinc anys més el seu contracte de lloguer a la seu d'Alcalá, conscients que l'econòmic no és ni de bon tros el pitjor dels seus problemes. El de l'edifici situat al centre de Madrid, a escassos metres de la Plaça de Toros de les Vendes, és potser la despesa més ostentós de la formació taronja, pel qual paga uns 360.000 euros a l'any. Els seus comptes, però, estan «sanejades»; el seu matalàs econòmic compte encara amb una mica menys de deu milions en «diners líquids», sense comptar béns patrimonials. Tampoc tenen deutes financers. L'única que els queda, diuen, és la que tenen amb les urnes.