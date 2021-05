Mor la matriarca del clan Molina

Ángela Tejedor Capitán, batejada pel seu entorn més proper com 'Angelita' va morir a Eivissa. La matriarca dels Molina i dona del desaparegut Antonio Molina tenia 88 anys i no va poder superar unes molèsties pròpies de la seva edat. En els propers dies es traslladarà el cos a Madrid per ser assabentat al cementiri de Fuencarral.





Clan Molina / EP









Ángela ha estat acompanyada en els seus últims moments per tots els seus éssers estimats entre els quals es troben els seus vuit fills: Paula, Miguel, Mónica Olivia, Ángela, Micky, Juan Ramón i José Alberto. Cal destacar que Ángela Molina va mantenir un vincle i una relació molt especial amb la seva progenitora.





Fa uns dies que tots i cada un d'ells s'han desplaçat fins a Eivissa per donar-li l'últim adéu a la dona que els va donar la vida.





La matriarca, que va contraure matrimoni el 1951 amb el famós copler Antonio Molina, sempre va romandre a l'ombra del seu marit, que va morir l'any 1992 als 62 anys d'edat a causa d'una fibrosi pulmonar. Tots dos van forjar un matrimoni feliç.