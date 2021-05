La filla de Maria Teresa Campos revela perquè la seva mare no era feliç al costat de Edmundo Arrocet

María Teresa Campos ha concedit una entrevista a la seva filla Terelu a la revista Lectures i en ella ha comentat que té totalment superada la seva ruptura amb Edmundo Arrocet. I Carmen Borrego ha alguna cosa a dir a l'respecte.





Maria Teresa Campos / @EP





Els col·laboradors de 'Viva la vida' es trobaven analitzant tot aquest assumpte quan Carmen Borrego ha decidit deixar anar una bomba: "Et vaig a ser clara, jo crec que la meva mare no ha estat tan feliç durant aquests cinc anys (que va durar la relació) ", han estat les paraules que provocat una bomba al plató de 'Viva la vida'.





I ha explicat els detalls pels quals pensa això: "Era difícil la relació amb una persona tan lliure perquè un pot ser lliure però si decideixes compartir i tenir una parella no pots ser tan lliure. Feia coses tan absurdes que feia molt de mal. No pots arribar i dir 'demà a les 8 me'n vaig a Xile' i tu '¿m'ho dius ara?' tu saps des de fa temps que et vas a Xile, no ho planeges en deu minuts. I aquest tipus de coses et va minvant, et va cremant i et va fent mal ".