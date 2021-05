Elsa Artadi: "Cal deixar passar "mesos" per valorar a Pere Aragonès al capdavant del Govern"

Diu que no és el millor moment de l'independentisme per la "repressió"/ @EP



La vicepresidenta de Junts, Elsa Artadi, ha assegurat que es necessita temps per valorar la legislatura del recentment investit president de la Generalitat, Pere Aragonès: "Hem de deixar passar setmanes i mesos, i llavors es veurà l'altura de Pere Aragonès com a president".

Ho ha dit en una entrevista en El Punt Avui recollida per Europa Press aquest dilluns, en la qual ha reconegut que, malgrat la força electoral, no és el millor moment del moviment independentista, cosa que ha atribuït a la "repressió".





"La repressió té diferents objectius, però el principal és la divisió del moviment independentista", ha dit, i ha afegit que és important que Junts, ERC i la CUP treballin des del respecte, la confiança i la lleialtat per avançar cap a l'autodeterminació.





Respecte al pacte de governabilitat amb ERC, ha dit que es tracta d'un acord aprovat per tota la direcció de Junts i ha assegurat que el més difícil de les negociacions ha estat "concretar i restablir confiances".





CARLES PUIGDEMONT



En ser preguntada pel paper de l'expresident de la Generalitat i líder de la formació, Carles Puigdemont, durant les negociacions, ha explicat que en cap moment van parlar sobre ell "ni públicament ni privadament" i que ell mateix va decidir apartar-se per no influir en el pacte. "Hi ha un interès per desgastar la seva figura, per desgastar el moviment i per desgastar a Junts", ha criticat.