Mor un noi de 15 anys al xocar amb el seu patinet amb un cotxe a Barcelona

Un menor de 15 anys que conduïa un patinet ha mort aquest diumenge a la nit en un sinistre amb un turisme al districte de Sant Martí (Barcelona).









Menor en Patinet elèctric / @EP





El sinistre va passar a la Gran Via de les Corts Catalanes amb Rambla Prim cap a les 22.30 hores, i la víctima va ser atesa pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), ha explicat l'Ajuntament de Barcelona en un comunicat aquest diumenge.





Segons fonts municipals, la Unitat d'Investigació i Prevenció de la Accidentalitat (UIPA) de la Guàrdia Urbana està investigant l'accident. De moment no han transcendit les causes que van originar l'accident mortal. Es tracta de la setena víctima mortal per un sinistre de trànsit a Barcelona aquest 2021.