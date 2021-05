Un grup de marroquins es barallen amb unes prostitutes i incendien 50 barraques a Níjar

La Guàrdia Civil ha detingut dos homes d'origen marroquí que presumptament han originat l'incendi en què ha patit ferides per cremades un home de 45 anys i ha causat danys en un centenar d'infrahabitatges al municipi d'Almeria de Níjar.

@AlmeriaAcoge

La investigació continua oberta, tot i que els primers indicis apunten que el foc ha tingut un origen intencionat i que els arrestats haurien estat els que l'han causat després d'una disputa de diversos individus amb algunes prostitutes.

Un grup d'uns vuit marroquins es van traslladar a ahir a la nit a aquest assentament per mantenir relacions sexuals amb un grup de dones que exerceixen la prostitució. Les dones els haurien expulsat de l'infrahabitatge en què es trobaven, moment en què aquests haurien calat foc a la mateixa, si bé aviat es va propagar per la resta de l'assentament.

Als detinguts se'ls imputa un delicte d'homicidi en grau de temptativa perquè presumptament van calar foc a l'infrahabitatge amb les dones dins. 40 persones han sol·licitat ajuda per obtenir un allotjament alternatiu, que ja ha estat facilitat.

"No hi ha paraules per descriure el nou incendi en un assentament chavolista. El tercer en set dies. És d'una impotència absoluta. Ens hem acostumat que la gent malviu en aquests espais i mirem a una altra banda quan succeeix alguna desgràcies. Més de 200 habitatges cremades, un ferit i molta misèria "manifesten des d'Almeria Acull a la seva pàgina web.

@AlmeriaAcoge

Des d'Almeria Acull i la Federació Andalusia Acull "creuen que és necessari i de justícia canviar aquesta situació. Creiem que hi ha remei per tallar tant sofriment i pobresa. Creiem que les administracions tenen una obligació clara i que la societat a el complet ha d'estar en aquesta solució ".

























@AlmeriaAcoge





D'altra banda, segueixen afirmant "des de la misèria i la desgràcia sorgeixen persones que donen la cara. Avui hem estat allà moltes ONG tractant d'ajudar, però la primera ajuda a sorgit de la mateixa assentament. Abans que ningú arribés ja s'havien començat a autorganitzar per no passar gana i fred, per tenir on aixoplugar-se en un dia com avui. l'ajuda externa és important, però més important és el suport, el sentir que hi ha persones a les que els preocupa la seva situació. Això els anima a no enfonsar-se encara més en el xoc que els produeix la societat de l'opulència en la qual ells són, per a alguns, petites peces prescindibles i maltratables. des d'aquí i des de peu de carrer, el nostre ànim i el nostre suport ".