Així impacta la pandèmia en els negocis dels espanyols més rics

Les empreses de les persones més riques de 44 províncies d'Espanya també han patit l'impacte del coronavirus, encara que de forma desigual depenent del seu sector.





EMPRESES QUE HAN CREAT OCUPACIÓ





Mercadona, presidida per Juan Roig, la major fortuna de la província de València, ha llançat diversos processos en els últims mesos per incorporar personal indefinit i temporal i ha reconegut que preveuen seguir creant ocupació en 2021. La cadena valenciana s'ha convertit en la major empresa ocupadora de país, superant a el Corte Inglés, que ha perdut gairebé 20.000 treballadors en 14 anys i ha presentat el primer ERO de la seva història.







També ha augmentat la seva plantilla Galetes Gullón, de la qual és màxima accionista i presidenta d'honor María Teresa Rodríguez Sainz-Rozas, la persona més rica de Palència. La companyia, fundada el 1892, va anunciar al maig de l'any passat la creació de 100 nous llocs de treball per elevar el total dels seus empleats a 1.600 persones com a resposta a l'augment de la demanda, que el va portar a tancar 2020 amb un rècord de vendes a l'elevar un 5% la seva facturació.







EMPRESES QUE HAN REPARTIT DIVIDENDS





Mentrestant, altres companyies de el grup dels menys perjudicats per la pandèmia han mantingut altres mesures, com el repartiment de dividends, com és el cas de Ferrovial, presidida per Rafael de el Pi, la major fortuna de Madrid, que va repartir 0,197 euros per cada acció als seus inversors aquest dijous tot i haver registrat unes pèrdues de 410 milions d'euros el 2020 i de 86 milions en el primer trimestre de 2021.







Inditex, fundada i controlada per la persona més rica de la Corunya i de tot el país, Amancio Ortega, va repartir prop de 1.100 milions d'euros entre els seus accionistes el passat 3 de maig, dels quals 650 milions van anar a parar a la butxaca del propi Ortega. La multinacional tèxtil, que va anunciar i posteriorment va suspendre un ERTO per a 25.000 dels seus empleats a Espanya i ha tancat 640 botigues el 2020, va acabar l'any amb la seva menor benefici en 14 anys i un 27,9% menys de facturació.





EMPRESES A ERTO I EROS





Altres companyies de les majors fortunes provincials no han pogut evitar recórrer als ERTO per capejar l'impacte econòmic del coronavirus, com en el cas de el Grup Antolín, el màxim accionista és la persona més rica de Burgos, José Antolín. Així, al març de 2020 va presentar un ERTO de 90 dies per als seus 1.400 empleats i al febrer d'aquest any va anunciar un altre en similars condicions a la planta de Eurotrim, a Burgos, segons La Tribuna de l'Automoció.







La també Ourense Societat Tèxtil Lonia, propietat de l us germans d'Adolfo Domínguez, que ostenten la major fortuna de la província gallega, van recórrer a un ERTO l'estiu passat però no han arribat a presentar un ERO, tot i que sí que han realitzat ajustos de plantilla, amb 12 acomiadaments al setembre, que se sumen als realitzats en Bimba i Lola, societat impulsada per Jesús Domínguez, que s'han concretat en 18 sortides al juliol, segons Economia Digital.







Mentrestant, 6 de les persones més riques de 44 províncies d'Espanya sí que han aplicat ERO a les empreses que dirigeixen o en les que hi participen.





El primer es va produir el passat mes de juny a Sener, presidida per Jorge Sendagorta, la major fortuna de Biscaia, que va plantejar un expedient d'extinció a les seves fàbriques a Las Arenas (Biscaia), Cerdanyola (Barcelona) i Tres Cants (Madrid) per 110 dels seus treballadors, que suposen el 6,8% de la seva plantilla, segons Europa Press.





6 mesos després, Banco Santander, presidit per Ana Botín, principal fortuna de Cantàbria, anunciava un ERO per a 3.572 empleats, que suposa el tercer acomiadament massiu en l'entitat en els últims 4 anys i coincideix amb la reestructuració a la banca espanyola que podria destruir fins a 19.000 llocs de treball.





El 22 de desembre, el Grup Recreatius Franco, l'empresa de la persona més rica de Toledo, donava a conèixer en un comunicat un ERO per a 100 treballadors, el 25% de la seva plantilla.





Entrant en 2021 la Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI) donava la seva aprovació a l'acomiadament de 200 empleats de Falcó-Avoris a el donar llum verda a la seva petició de rescat dins el fons per a la recuperació d'empreses estratègiques, que suposen 400 menys dels sol·licitats per la companyia, creada el desembre amb la fusió de les agències de viatges de Barceló i Globalia, el president executiu és Juan José Hidalgo, que compta amb el major patrimoni de Salamanca.





Finalment, l'ERO que va anunciar Coca-Cola European Partners a mitjans de març per 360 dels seus treballadors implica directament a 2 grans fortunes provincials, atès que la seva presidenta és Sol Daurella, la persona més rica de Barcelona, i entre els seus accionistes es troben els germans Mora-Figueroa Domecq, que ostenten el major patrimoni de Cadis i el cinquè més gran d'Andalusia.