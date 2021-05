El ministre Campo demana veure els indults del 'Procés' amb "naturalitat"

Insta Aragonès a mantenir-se dins el marc constitucional i li demana "visió d'Estat" perquè la seva gestió baixi la tensió política / @EP





El ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, ha demanat aquest dilluns que els indults dels condemnats pel 'Procés' es vegin amb "naturalitat", tant si són favorables com si no els són o si són "totals o parcials". A més, ha insistit que aquests es valoraran de forma individual, analitzant l'expedient concret de cada penat, el que obre la porta al fet que pugui haver decisions dispars.





"Sembla que els indults del' 'Procés' són tot un. No, l'indult és una cosa que es demana per a una persona i, per tant, cada expedient tindrà vida pròpia", ha aclarit Camp, en una trobada informativa organitzada per Nueva Economía Fòrum (NEF).





En tot cas, ha demanat "serenitat", recordant que la tramitació es troba encara en el Tribunal Suprem, que ha de demanar tots els informes requerits i, un cop acumulats, enviar cada expedient al de Justícia, que farà la seva proposta a Consell de Ministres.





"Aquí hi haurà un debat i es veurà la posició de Govern", ha indicat, emfatitzant que els indults són "instruments previstos a la llei i, per tant, cal veure'ls amb naturalitat, sigui favorable, desfavorable, total o parcial".





NOU GOVERN



D'altra banda, Camp ha instat el recentment investit president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, que en les pròximes hores prendrà possessió com a president català, al fet que es mantingui dins de el marc constitucional en la persecució dels objectius independentistes plasmats en la ' full de ruta 'de el futur Govern.





"Els desitjos en democràcia tenen articulació però cal fer-ho a través del ordenament jurídic. Per tant (...) cal fer una crida a l'ordre constitucional. Només dins de les lleis podrem tenir convivència, aquestes van ser les normes que ens vam donar en l'any 78 i el marc de joc hi és ", ha dit.





Així, ha reclamat a Aragonès "visió d'Estat" perquè "la seva gestió permeti baixar la tensió política, que ja perdura massa anys, i ens preocupem veritablement dels problemes d'Espanya".





A més, ha aprofitat per felicitar el líder d'ERC pel seu futur càrrec, tot i que l'acord forjat per aconseguir-tanca la via a el candidat socialista i exministre de Sanitat. "M'hauria agradat més que fos Salvador Illa, però què hi farem", ha assumit.





DEFENSA EL TRASLLAT DE PRESOS 'ETARRES'



En un altre ordre de temes, a l'ésser interrogat sobre els trasllats de presos 'etarres' a presons del País Basc, Camp ha defensat igualment l'actuació de Govern a l'afirmar que s'està actuant d'acord amb "tots els paràmetres de legalitat".





El ministre s'ha emparat per això en la Llei de Vigilància Penitenciària i en què "les penes, segons la nostra Constitució, han d'estar reorientades a la socialització dels delinqüents, de tots els delinqüents".





"I en aquests, que han fet tant de mal a Espanya i, sobretot, a víctimes concretes que van perdre els seus familiars i els seus éssers més estimats, ja que evidentment han tingut un altre, però que ningú desconfiï que això s'està fent mil·limètricament, atenent a tots els paràmetres de legalitat ", ha asseverat.





El ministre ha considerat que "ningú" pot acusar el Govern de no atendre les víctimes de delicte, posant l'accent en que amb les víctimes del "se segueixen investigant crims encara no aclarits" i donant suport a les víctimes.





Entona el 'MEA CULPA' PER LA FALTA D'ACORD PER RENOVAR EL CGPJ



Finalment, ha tornat a al·ludir a la no renovació de el Consell General de Poder Judicial (CGPJ), pendent des de fa més de dos anys, per apel·lar una altra vegada al PP incidint que "no hi ha alternativa" a l'acord perquè el mandat constitucional és " clar ".





"Efectivament, crec --i no vaig a descobrir res nou-- que hem tingut un acord prop de la mà i a la fi no s'ha aconseguit, per tant, no hi ha acord", ha admès sobre les negociacions entre el PSOE i el PP per elegir els nous vocals del .





Camp, que ha entonat el "mea culpa" - "No tinc cap problema a fer-ho" -, ha al·ludit així mateix al seu "bon amic" Enrique López, el seu homòleg popular en aquestes converses que també era present en la trobada informatiu. El ministre s'ha mostrat conscient que en aquests anys s'han viscut situacions "complicades" per la successió d'eleccions i la pandèmia, si bé ha sostingut que no és possible seguir postergant l'acord, ara paralitzat per l'exigència del PP de reformar el sistema d'elecció dels membres del CGPJ.





En aquest sentit, el titular de Justícia ha indicat que "les lleis es poden modificar si s'arriba al consens necessari", tot i que a el mateix temps ha subratllat que ara cal posar "tota l'energia" a renovar les institucions.