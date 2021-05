Santa Coloma de Gramenet: Va intentar recuperar el seu mòbil, va quedar atrapat i va morir

Les causes de la mort d'aquest home de 39 anys es coneixeran després de l'autòpsia del cadaver. Però la principal hipòtesi és que l'home que va aparèixer mort dins d'un dinosaure a Santa Coloma de Gramenet, va quedar atrapat quan intentava recuperar el seu telèfon mòbil.





Captura d'un vídeo de El Periódico.







Els Mossos d'Esquadra creuen que es tracta d'una mort accidental, ja que el cos no presentava signes de violència.







Tres dotacions dels bombers es van desplaçar fins al lloc, on van seccionar part de la figura per treure el cadàver serrant primer les potes, i desplaçant la figura amb un camió-grua per traslladar el cos.