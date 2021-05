Ciutadans, Vox i PP planten Pere Aragonès

Cap representant de Ciutadans, el PP i Vox participaran en l'acte de presa de possessió de Pere Aragonès d'aquest dilluns.





En un tuit, Carlos Carrizosa, ha confirmat que no assistiran i ha titllat l'acte d'inici d''"un nou cop contra la democràcia". "Avui serà la presa de possessió d'un president que s'ha compromès amb la confrontació per "forçar" a l'Estat a assumir els xantatges separatistes. Anuncio que Ciutadans no participarà d'una cerimònia que serà el tret de sortida a un nou cop contra la democràcia", ha escrit Carrizosa a Twitter.

























Fonts del PP han explicat que "el manteniment de l'aposta rupturista" del nou Govern és la raó per la qual ni el seu líder, Alejandro Fernández, ni cap altre dirigent de la formació conservadora farà acte de presència al Palau de la Generalitat.





















Per part de Vox fonts del partit s'han limitat a indicar que no assistiran a aquest esdeveniment.