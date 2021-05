Oprah Winfrey i Lady Gaga confessen que van ser violades

Cada vegada són més les artistes, presentadores i dones de el món dels mitjans de comunicació que decideixen explicar les seves experiències. Les últimes en confessar que han estat víctimes de violació han estat la presentadora de televisió Oprah Winfrey i l'artista Lady Gaga, dues víctimes d'abusos sexuals en la seva infància i adolescència.









Oprah Winfrey / @Wikipedia





Winfrey ha relatat com va ser violada en la seva infantesa i que va tenir un fill amb 14 anys com a conseqüència d'aquests abusos. Per la seva banda, Gaga també va ser violada per part d'un productor de música quan tenia tan sols 19 anys.





"Als 9, 10, als 11 i als 12 anys, el meu cosí de 19 anys em va violar", ha afirmat la presentadora nord-americana Oprah Winfrey, en la sèrie The Pixi You Can not See emesa en Apple TV.



"No sabia el que era una violació. No estava a la diana de aquesta paraula. No tenia idea de què era el sexe, ni tenia idea d'on venien els nadons, ni tan sols sabia el que m'estava passant. I vaig guardar aquest secret", continua.





Oprah continua el seu terrible relat confessant que també va ser violada pel seu oncle i per altres membres de la seva família i que als 14 anys es va quedar embarassada d'aquests abús s. Un embaràs en què el nadó va morir amb dues setmanes de vida. "Una nena no està segura en un món d'homes", explicava en una entrevista a RT.









Lady Gaga / @ Wikipedia





Lady Gaga també ha volgut compartir la seva dura experiència per demostrar que fins i tot estrelles de la música poden patir aquests atacs masclistes.







La cantant va confessar a Oprah que va ser violada quan tenia 19 anys per un productor musical. I encara que no ha volgut donar noms concrets, sí que ha parlat sense embuts sobre els nombrosos problemes psicològics que aquest delicte va suposar per a ella.





"No l'hi vaig explicar a ningú durant més de set anys. No sabia com acceptar-ho, no sabia com no culpar-me a mi mateixa. Em va canviar el cos i la manera de pensar. Vaig sentir dolor, es em entumia el cos i després em vaig posar malalta durant setmanes "ha relatat.





