A partir de l'1 de juny la llum serà un 95% més barata a partir de les 12 de la nit

L'1 de juny entra en vigor el nou rebut de la llum i milions de consumidors veuran modificacions en la factura de manera automàtica. Els detallem una sèrie de recomanacions per poder estalviar.









Bombeta / @EP





La clau de l'rebut passarà pel seu consum, però no ja pel tradicional "quant" ús l'electricitat sinó pel "quan", ja que el nou sistema dissenyat de manera conjunta pel Ministeri de Transició Ecològica i la Comissió Nacional dels Mercats i de la Competència (CNMC) estableix diferents trams -punta, pla i vall- amb diferents costos de l'energia.





Segons càlculs realitzats pel propi regulador, "el cost de la llum en els trams vall serà fins a un 95% més barata que en els punta". Per aquest motiu, la CNMC recomana intentar traslladar el major consum possible a aquesta franja, que va des de les 12 de la nit a les 8 del matí en els dies laborals i s'estén a el conjunt de el cap de setmana. És a dir, si es pot posar la rentadora o planxar un dissabte o un diumenge, millor des del punt de vista de la factura segons les seves recomanacions.





Un dels canvis més rellevants que portarà el nou model és la possibilitat de contractar dues potències de subministrament diferents per a un mateix dia, de manera que el consumidor pot ajustar la qual té contractada a la real. Per a això, la comercialitzadora elèctrica està obligada a informar-li en el rebut de la potència que té contractada (com fins ara) i de la que realment fa ús.





Els perjudicats seran els 10 milions de llars que en aquests moments tenen contractada una tarifa amb discriminació horària, per als que el rebut s'incrementarà en dos euros a el mes amb el nou sistema, segons la CNMC.











La nova factura elèctrica permetrà estalviar a aquells consumidors que fins ara no tenien una discriminació horària (19 milions de consumidors). D'ells, els acollits fins ara a la tarifa 2.0 A amb una potència inferior a 10 kW veuran la seva factura reduïda en fins a 17 euros a l'any i per als que tenien la tarifa 2.1 A amb una potència d'entre 10 kW a 15 kW la reducció serà d'uns 197 euros / any.





Els perjudicats d'aquesta nova estructura seran els consumidors que ja tenien discriminació horària i tenen contractada una potència inferior a 10 kW (peatges 2.0 DHA i 2.0 DHS) ja que veuran incrementada la seva factura anual en 24 euros a l'any per al peatge 2.0 DHA i 46 euros a l'anys per al peatge 2.0 DHS.





Segons informa l'OCU, la potència en horari vall tindrà un preu simbòlic (1.42 € per kW contractat), amb l'objectiu de facilitar la càrrega dels cotxes elèctrics durant la nit augmentant la potència. Aquests podran estalviar 204 euros davant les antigues tarifes.







La nova factura que emetran les comercialitzadores d'informar sobre els pics de potència de l'últim any, de tal manera que els consumidors podran optimitzar la seva potència contractant la que realment necessiten en cada tram horari. Es podran fer dos canvis de potència durant els primers 12 mesos d'aquesta nova tarifa facilitant aquesta adaptació.









Per a aquells consumidors que es troben al mercat lliure, les comercialitzadores seran les encarregades d'adaptar el preu del contracte. En aquest cas, compten amb més llibertat per traslladar aquestes modificacions a les seves tarifes però sempre han de comunicar aquests canvis al consumidor amb suficient antelació.