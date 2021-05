Jorge Javier Vázquez fa fora Kiko Matamoros de plató

Els col·laboradors estaven parlant de l'entrevista de divendres passat a Maria Teresa Campos en l'edició extra del 'Deluxe' i, per Kiko Matamoros, un cop més, va ser massa explícita i greu la forma que té de parlar en la televisió de la presumpta agressió que Rocío Flors va exercir contra la seva mare.









Kiko Matamoros





El col·laborador ha nomenat la Llei de el Menor perquè "no es desenpolvi el passat de Rocío Flors" públicament i a un jutge que, diu, la defensa: Emilio Calatayud. Aquest jutge de menors, arran de l'emissió del documental, va dir que no entenia com "la fiscalia no havia posat una denúncia a Rocío Carrasco" per haver atemptat contra la intimitat de la seva filla i, quan Matamoros li ha nomenat a plató, Jorge Javier ha esclatat.





El presentador no volia que es nomenés a aquest jutge al programa: "¿Calatayud? Vinga home, si és un home que culpa les dones que han estat abusades i que parla que porten minifaldilles. Si seguiràs dient aquestes coses, millor et surts fora ", li ha dit.





El col·laborador li ha contestat que "desconeixia aquest pensament extrem" de jutge i Jorge Javier li ha demanat que, abans de parlar d'ell, "s'informi bé de la seva biografia": "No facis més el ridícul Kiko, et creia més intel·ligent" , li ha deixat anar el presentador a Kiko qui, finalment, ha sortit una estona de plató.