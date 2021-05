Bernard Arnault, el rei de el luxe francès, es converteix en la persona més rica de món durant unes hores

El podi de les persones més riques de el món ha patit un lleuger canvi: el magnat francès Bernard Arnault ha estat durant el matí d'aquest dilluns la persona més rica de món, amb un patrimoni que suma 186.300 milions de dòlars, uns 300 milions més que l'amo d'Amazon, Jeff Bezos i molt per davant de Elon Musk, amb 147. 300 milions de dòlars, segons ha informat Forbes.





La fortuna d'Arnault, propietari del grup de luxe LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) ha escalat ràpidament en els últims mesos, passant dels 76.000 milions de dòlars al març de 2020-186.300 milions fa tan sols un dia.







No obstant això, Arnault ha aconseguit liderar el podi durant poc temps. "Jeff Bezos no ha hagut d'esperar molt per recuperar el seu tron de persona més rica de món: Unes hores després de perdre el títol davant el magnat francès de la moda de luxe Bernard Arnault, torna a ser el número 1 després que les accions d'Amazon pugessin a l'obrir els mercats a Nova York ", asseguren a Forbes.





"A partir de la 1:30 pm ET, Bezos lidera amb una fortuna de 188.400 milions de dòlars, per davant dels 187.300 milions de dòlars d'Arnault. Els dos homes van entrar al cap de setmana en igualtat de condicions, amb un valor de 186.000 milions de dòlars cada un, després que les accions del conglomerat de béns de luxe de Arnault, LVMH, pugessin a la segona meitat de la setmana passada . Les accions de LVMH es van comportar encara millor el dilluns, tancant gairebé un 1% a l'alça i augmentant la fortuna de Arnault en 1.700 milions de dòlars, prou perquè eclipsés breument a Bezos i es convertís en la persona més rica de món durant unes hores ", indiquen en la publicació.





Més tard, "les accions d'Amazon van pujar més d'un 1% a la 1:30 pm ET de dilluns, fent que Bezos sigui avui 2.400 milions de dòlars més ric", sentencien.





LVMH, que compta amb marques tan conegudes com Fendi, Christian Dior i Givenchy, va augmentar un 0,4% durant les primeres hores de cotització, el que va portar la seva capitalització borsària en 320.000 milions de dòlars i va elevar la participació personal de Arnault en més de 600 milions, ha detallat Forbes.