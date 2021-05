Experts nord-americans creuen que el COVID-19 no es va originar de manera natural

El director de l'Institut Nacional d'Al·lèrgies i Malalties Infeccioses del NIH i principal epidemiòleg de Govern nord-americà, Anthony Fauci, va explicar recentment que "no està convençut" que el coronavirus s'hagi originat de manera natural.





Antohny Fauci (EP)





Fa uns dies, a l'ésser preguntat sobre el seu origen en una entrevista va respondre: "Crec que hem de continuar investigant què va passar a la Xina fins que descobrim amb les millors de les nostres habilitats exactament què va passar. Certament, els investigadors diuen que segurament va emergir d'un reservori animal i d'allí va infectar a éssers humans, però va poder haver estat d'una altra manera la irrupció, i hem de esbrinar ".





Tot i que Pequín nega que el virus escapés de l'Institut de Virologia de la ciutat on es va originar el brot ,, alguns experts demanen una investigació a fons sobre el tema. A dia d'avui no hi ha cap certesa sobre com es va originar el virus.





Un informe recent d'intel·ligència dels EUA afirma que tres investigadors de l'Institut de Virologia de Wuhan es van posar malalts al novembre de 2019, una informació que coincidiria amb els experts que denuncien que el virus va escapar de laboratori a la ciutat xinesa.





Segons l'informe, alguns científics de Wuhan van emmalaltir "amb símptomes consistents tant amb COVID-19 com amb malalties estacionals comuns". Segons la periodista a la Casa Blanca Natasha Bertrand "el que assevera Fauci és molt consistent amb el que les fonts ens revelen, que la informació és molt inconclusa. Fins i tot el director de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, va dir que tot i que l'informe inicial deia que hi havia una baixa possibilitat que la SARS-CoV-2 hagi estat originat en un laboratori, cal investigar més a fons, perquè els investigadors no tenen tota la informació que necessiten per descartar definitivament aquesta teoria de laboratori".





"El que escoltem de fonts és que les agències d'intel·ligència tenen molt poca confiança en els informes confeccionats per la Xina sobre l'origen de virus, i això és tot el que saben a aquest punt. El que Fauci va dir és consistent amb el que creu l'administració de Joe Biden, que és que interposaran totes les vies diplomàtiques possibles perquè s'obrin noves investigacions per part de l'OMS, arribar al fons d'això però sense la influència del govern xinès, que va ser la principal crítica de la investigació inicial, i així poder tenir la imatge completa del que va passar ", assegura la periodista.





L'informe d'intel·ligència dels EUA va veure la llum abans de l'Assemblea Mundial de la Salut, organitzada per l'OMS, on es parlarà sobre l'origen del coronavirus entre altres coses. L'informe aporta una dada clau, que és el mes de novembre de 2019, quan van emmalaltir els científics a Wuhan.





Segons Martin Makary, metge i professor de la Universitat Johns Hopkins als EUA, està segur que el COVID-19 va sortir d'un laboratori a Wuhan. "The Wall Street Journal informa que els treballadors de laboratori de l'Institut Wuhan de Virologia es van emmalaltir al novembre de 2019 i van haver de buscar atenció hospitalària. 'Recordeu que els metges d'aquest mateix hospital van ser detinguts per la policia!", Va tuitejar.





Però des de la Xina asseguren que el virus no va escapar d'un laboratori: Shi Zhengli, directora de l'Institut de Virologia de Wuhan, va dir a l'equip de l'OMS que tots els empleats de laboratori havien donat negatiu en els tests d'anticossos contra el COVID-19.