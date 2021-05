Una guerrilla assassina a 14 persones al Perú, inclosos dos nens, en un intent de "neteja social"

Un total de 14 persones --entre homes, dones i nens-- han estat assassinades aquest diumenge al Perú, a San Miguel del Ene, en una regió selvática de l'interior del país a uns 250 quilòmetres a l'est de Lima, en un atac atribuït per les autoritats a la guerrilla de Sendero Luminoso.





Militars al Perú @ep





Segons el Ministeri de Defensa, "aquest tipus d'acció és denominada per l'organització terrorista com a 'neteja social' i ha estat executada amb armes de foc. En el lloc es van trobar pamflets que comminaven a la població a no participar del procés electoral 2021", ha explicat en un comunicat.





Prèviament, la Policia Nacional del Perú havia informat de 18 morts en l'atac i el seu comandant general, César Cervantes, especulava entre la possibilitat d'un atac de Sendero Luminoso o d'un grup de narcotraficants. "Han comunicat a la policia nacional l'assassinat de 18 persones. Es tractarien de sis dones, dos menors d'edat i 10 homes", ha declarat Cervantes a l'emissora peruana RPP.





Els atacants han irromput en dos bars de la zona de Cuchipampa i els milicians han amenaçat els partidaris de la candidata d'ultradreta, Keiko Fujimori, de cara a la segona volta de les eleccions presidencials del Perú, prevista pel 6 de juny, segons recull la premsa peruana.





Fonts policials han explicat que els assaltants van arribar al lloc sobre les 22.00 hores i van matar deu homes, sis dones i dos menors d'edat, pel que sembla fills de les treballadores dels locals.





Els guerrillers van incinerar els cadàvers dels dos nens, segons informa el diari 'Perú 21', que recull una fotografia del pamflet deixat pels atacants, signat com a Sendero Luminoso, i en el qual demanen "Netejar el VRAEM i el Perú d'antres de mal viure, de paràsits i corruptes". El VRAEM és la Vall dels rius Apurímac, Ene i Mantaro.





En el text també demanen el vot nul en les eleccions del 6 de juny i adverteixen: "Qui voti per Keiko Fujimori és traïdor, és assassí del VRAEM, és assassí del Perú! Poble peruà: mai més fujimoriato. Mai més Fujimori. Mai més Keiko Fujimori!".





Perú ha anunciat ja una investigació a càrrec de la Fiscalia Supraprovincial Especialitzada en Delictes de Terrorisme i Lesa Humanitat d'Huánuco i Selva Central. "S'ha sollicitat suport a la Policia Nacional per efectuar l'aixecament dels cadàvers i conduir-los a la morgue del districte de Pichari per a la realització de la necropsia de llei", ha explicat la Fiscalia en un comunicat.





CONDEMNA





El president sortint del Perú, Francisco Sagasti, ha condemnat ja l'atac i ha enviat tropes a la zona. "Condemno i repudio enèrgicament l'assassinat de 14 persones al VRAEM", ha afirmat Sagasti en un missatge difós a les xarxes socials.





"He ordenat el desplegament de patrulles de les Forces Armades i la Policia Nacional a la zona perquè aquesta acció terrorista no quedi impune", ha afegit. Sagasti ha manifestat a més les seves condolences als familiars de les víctimes en nom del Govern.





D'altra banda, la cap de Gabinet del Govern, Violeta Bermúdez, ha expressat igualment la seva condemna i ha advertit de sancions pels responsables.





LES ELECCIONES PRESIDENCIALS





Aquest atac podria sacsejar la campanya de la segona volta de les presidencials en un moment en què el candidat d'esquerra, Pedro Castillo, avantatja en més de deu punts en les enquestes a la candidata de dretes Keiko Fujimori, en particular a causa de les acusacions dirigides contra Castillo d'afinitat amb Sendero Luminoso.





Castillo ha condemnat l'atac en un apunt de Twitter: "La meva solidaritat amb les famílies de les 18 víctimes en el covard atac ocorregut en Pichari, VRAEM. Condemno enèrgicament aquest atemptat terrorista i insto la justícia a aplicar tot el pes de la llei. No tolerarem cap acte de violència".





"Al nostre Govern impulsarem major pressupost en la investigació policial per determinar les veritables causes d'aquests atemptats", ha afegit.





Fujimori també ha rebutjat "categòricament" i ha condemnat aquests "fets lamentables", tot condemnant "profundament que actes violents estiguin ocorrent novament" al Perú. Segons ha recordat a través d'un vídeo compartit a les seves xarxes socials, per les persones de més de "45 anys això no és una novetat", en referència a l'activitat passada de la guerrilla.





"Els grups terroristes el que busquen és paralitzar-nos, generar-nos por, i nosaltres no hem de permetre-ho", ha assegurat. "Hem de defensar la nostra pàtria i acudir el dia 6 de juny, amb molta serenitat, a votar per l'opció que creen, però l'important és defensar aquest procés democràtic", ha afegit.





Fujimori també ha mostrat el seu "total suport" a les Forces Armades, a la Policia Nacional i al president Sagasti: "Amb el seu lideratge podrà mantenir la pau al nostre país".





Finalment, ha rebutjat "les insinuacions enfebrades d'algunes persones que tractant d'aprofitar-se políticament estan assenyalant persones" o la seva agrupació política. "No hem de permetre aquest tipus d'actes desesperats", ha advertit.