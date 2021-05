   FITUR 2021 va ser més aviat FETUR (fira espanyola de turisme)

Amb un inevitable trasllat de dates, des del tradicional mes de gener al de maig, i a la recerca d'una situació sanitària més favorable, va poder per fi IFEMA acollir una nova edició de la Fira Internacional de Turisme FITUR en la qual va manifestar un voluntarisme i afany de resistència dignes del major encomi. Perquè la veritat és que les circumstàncies de l'activitat turística són encara fart incertes i empreses i administracions no estan per la tasca de dedicar esforços a activitats de promoció els resultats són encara imprevisibles. Però, en fi, el recinte firal Juan Carlos I va poder obrir les seves portes amb, segons les dades oficials facilitades per la institució, 5.000 participants i la presència de 55 països, dels quals només 37 tenien representació oficial (en edicions anteriors superaven amb escreix el centenar).





Estand de Panamà a Fitur (Pablo-Ignacio de Dalmases)





Aquests dígits es van traduir en l'ocupació de únicament set pavellons de la dotzena que posseeix IFEMA (un d'ells, només la meitat) i encara la distribució dels estands es va fer de forma fart generosa, amb abundància de passadissos i espais lliures, nombroses àrees de descans i túnels de comunicació entre pavellons completament buidats.





El sector més animat va ser, sens dubte, el de les comunitats autònomes, situades en els pavellons 5, 7 i 9. Andalusia va seguir ocupant íntegrament un d'aquests i les altres ho van fer de forma anàloga a anys anteriors (incloses les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, embrancades aquests mateixos dies sobre el terreny a la resolució del problema originat pel xantatge marroquí contra Espanya) la presència d'autoritats autonòmiques, provincials i locals els va donar continuada animació encara que en general no es van distribuir fullets, ni obsequis de cortesia. El pavelló 3 va reunir Àfrica i Amèrica, amb una dada curiosa: el tradicional i sempre cridaner estand del Marroc va ser, en aquesta edició, summament modest (no estava per orgues, ni la imatge d'aquest país en el seu millor moment) i en canvi, el veí de Mauritània, molt més ampli i espectacular.





A Europa se li va dedicar el pavelló 6, amb notables peculiaritats. En efecte, va cridar l'atenció el protagonisme de Geòrgia, país certament bell i interessant, però ara per ara bastant inèdit en el mercat espanyol. Va destacar la presència de Polònia, Portugal i Andorra, però van faltar molts altres països importants (França, Alemanya, Holanda, Bèlgica, Itàlia...) El pavelló 8, destinat a les empreses, va necessitar només la meitat del seu espai i el 10 amb hostaleria i mitjans de transport, va tenir una activitat més brillant.





El quefer informatiu resultar poc gratificant. Les rodes de premsa es van poder comptar amb els dits de les mans i l'espai reservat als periodistes va ser inhòspit. Oferia únicament taules, cadires i aigua, però no hi havia ordinadors, ni es facilitava llistat de les activitats previstes per a cada dia, pel que va romandre gairebé sempre buit. Andalusia va ser una excepció, ja que en els seus espais de reunions es van col·locar pantalles lluminoses que anunciaven les previstes en cada jornada. A més, tots els participants en les tres jornades professionals van estar obligats a fer-se una prova d'antígens o pcr per poder accedir a la Fira. No així el públic de cap de setmana a què, segons sembla, es va considerar un agent de contagi menys perillós.





Fitur (Pablo-Ignacio de Dalmases)







No va faltar la presència dels reis Felip VI i Leticia en l'acte inaugural per tal de manifestar el seu suport al sector. També es van fer veure destacades autoritats nacionals i polítics de divers signe. Així el president Sánchez, que va anunciar l'obertura d'Espanya a partir del 7 de juny a tots els turistes que estiguin vacunats o en possessió de pcr i des de ja mateix l'entrada sense cap requisit dels països considerats segurs, com Regne Unit, Austràlia, Nova Zelanda, Singapur, Israel, Corea de Sud, Tailàndia, Japó, Xina i Ruanda (desconeixem la importància del turisme rwandès al nostre país, però ens temem que els seus ciutadans no podran venir tan lliurement com va anunciar Sánchez perquè se'ls exigirà la presentació de un visat gairebé impossible d'aconseguir), a més d'explicar l'expedició d'un certificat verd digital per a la Unió Europea a partir de juliol.





En resum, si haguéssim de fer una valoració global de l'edició que acaba de concloure diríem que ha estat més de FETUR (fira espanyola de turisme) que FITUR.