La UE tanca l'espai aeri a Bielorússia i prepara sancions per ofegar el règim de Lukaixenko

Els líders dels Vint han acordat aquest dilluns tancar l'espai aeri a Bielorússia i preparar més sancions per asfixiar econòmicament el règim d'Alexander Lukaixenko, en resposta a l'incident aeri en el qual Minsk va forçar a un vol de Ryanair a fer un aterratge d'emergència per detenir un dissident bielorús i la seva parella.





"No tolerarem que es jugui a la ruleta russa amb les vides de civils (...) Hem acordat no només condemnar l'esdeveniment sinó demanar l'immediat alliberament i prendre sancions, incloses econòmiques, contra Bielorússia", ha assenyalat el president de l' Consell Europeu, Charles Michel, en roda de premsa després de la reunió.





En les conclusions adoptades pel Consell Europeu, els líders condemnen el "inacceptable" episodi que "va posar en risc la seguretat aèria" i reclamen la immediata posada en llibertat de periodista Román Protasevich i la seva parella, Soa Sapega.





En resposta a l'altercat provocat per Minsk, els caps d'Estat i de Govern demanen prendre les "mesures necessàries" per prohibir que les aerolínies bielorusses sobrevolin l'espai aeri i aterrin en aeroports de la UE.





Igualment, insten a les companyies aèries europees a evitar sobrevolar el país i reclamen una investigació a l'Organització d'Aviació Civil Internacional (ICAO, per les sigles en anglès) sobre l'episodi aeri.





Pel que fa a les sancions europees, els mandataris s'encarreguen ampliar les sancions individuals contra els responsables de la deriva autoritària a Bielorússia i demanen a la Comissió Europea i als l'Alt Representant per a Política Exterior, Josep Borrell, estudiar noves sancions per atacar sectors econòmics del règim .





A més, els líders dels Vint han mostrat la seva solidaritat amb Letònia per l'expulsió "injustificada" de tots els seus diplomàtics a Bielorússia, en represàlia per la retirada de la bandera oficial bielorussa durant el campionat mundial d'hoquei sobre gel.





Les mesures contra Bielorússia s'han adoptat en línia amb les propostes del president del Consell Europeu, Charles Michel, aconseguint recaptar unanimitat "ràpidament", han informat fonts comunitàries, que reiteren que la reacció europea és "fort" d'acord amb una maniobra que va posar "en perill" el passatge de Ryanair.





La tensió amb Bielorússia ha aconseguit la seva màxima cota aquest diumenge després de l'aterratge d'emergència d'un vol que cobria la ruta entre Atenes i Vílnius, forçat per les autoritats bielorusses. Els mandataris europeus han arribat en sintonia a la cita, a l'entendre que era necessari adoptar mesures severes per reaccionar a un acte sense precedents i que alguns líders no han dubtat a titllar de "terrorisme d'Estat" i "segrest".





El resultat de la discussió s'ha anunciat després de tot just dues hores de reunió a porta tancada, que els líders han tot sol i sense dispositius mòbils per assegurar la confidencialitat del debat.





A més, a la cita d'aquest dilluns, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha recordat el pla proposat a l'octubre pels líders per a un fons de suport a la transició democràtica a Bielorússia. "Vam ser clars que la UE està del costat de la societat bielorussa i el suport es manté", ha indicat.





A proposta de Polònia, els Vint es van comprometre la tardor passada a incentivar financerament i donar suport amb fons i inversions les reformes necessàries al país, un pla de què però no s'havia concretat res fins al moment.





Von der Leyen ha xifrat en 3.000 milions d'euros aquest pla, que "està a punt per anar a Bielorússia en forma d'inversions i mesures econòmiques" si hi ha avenços democràtics però que estarà "congelat" mentre la situació segueixi com ara.





El muntant assenyalat per l'alemanya són fons europeus futurs i no partides que hagin estat ja assignades a Minsk, segons precisen fonts comunitàries, que asseguren que la idea és que es pogués desenvolupar el pla en el Consell d'Afers Exteriors del mes de juny.





La crisi a l'antiga república soviètica es remunta al passat mes d'agost, amb les eleccions fraudulentes que van donar un sisè mandat a Lukaixenko i van ser criticades per la UE, davant el suport de Rússia. En aquest context, el bloc europeu ha adoptat 3 tandes de sancions i manté en la seva llista negra a 88 funcionaris de la cúpula bielorussa i set entitats