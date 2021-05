VÍDEO: Els Mossos carreguen contra els manifestants que intenten evitar un desnonament

Activistes vinculats a sindicats de l'habitatge de Barcelona han ocupat la seu d'ERC al carrer Calàbria en protesta pel desnonament del bloc Llavors aquest dimarts al matí, en què participen agents antiavalots dels Mossos d'Esquadra.





Activistes ocupen la seu d'ERC a protesta per un desnonament (EP)







En un comunicat, el Sindicat de Barri del Poble-sec ha lamentat que la intervenció dels antiavalots suposa "un incompliment de l'acord amb la CUP" del nou president de la Generalitat, Pere Aragonès, per retirar els antiavalots dels desnonaments.













Els activistes a la seu asseguren que "no es marxaran" fins que no cessi la intervenció policial al bloc Llavors, on s'ha produït una concentració per impedir el pas de la comitiva judicial que ha de dur a terme el desnonament, segons han informat fonts dels Mossos d'Esquadra.





En un tuit, Arran s'ha sumat a l'acció de protesta: "Seguim a la seu. No ens mourem fins que parin el desnonament del bloc Llavors. #BenvingutAragonès".

















DESNONAMENT AL BLOC LLAVORS

L'operatiu per dur a terme el desnonament s'ha iniciat abans de les 5.00 hores d'aquest dimarts, quan els Mossos s'han trobat amb un grup de manifestants que "desobeïen" a les seves indicacions perquè no impedissin la missió de la comitiva judicial.





Els agents han intentat mediar amb els representants dels concentrats, que estaven en diversos dels accessos al bloc Llavors, i han llançat diversos avisos sobre el desnonament, que porten a terme per ordre judicial d'un jutjat de Barcelona.





El Sindicat d'Habitatge del Poble-sec --barri en què hi ha el bloque-- ha lamentat que els ocupants de l'immoble "posseeixen l'informe de vulnerabilitat pertinent, que garanteix que no poden ser desnonades".





En una entrevista a Catalunya Ràdio recollida per Europa Press, el conseller d'Interior de la Generalitat en funcions, Miquel Sàmper, ha afirmat que la intervenció dels antiavalots en el desnonament és la seva "responsabilitat".





"Si hi ha un informe de vulnerabilitat dels serveis socials per evitar el desnonament, no s'hauria d'executar. Però sovint aquests informes arriben després de l'actuació policial", ha lamentat.