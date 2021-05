Una nova campanya de la Fundació Lluita contra la Sida i IrsiCaixa intenta conscienciar sobre el Covid persistent

La Fundació Lluita contra la Sida i els Malalties infeccioses (FLS) i l'Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa han llançat la campanya 'No t'ho inventis' per conscienciar sobre el Covid persistent i aconseguir finançament per a la investigació.





Imatge de recurs (EP)





En un comunicat aquest dimarts, les institucions han detallat que els fons recaptats aniran íntegrament destinats a la investigació que es porta a terme a la unitat de Covid persistent de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona (Barcelona), formada per un equip interdisciplinari.





"Des del primer moment la nostra prioritat ha estat estar a la banda de les persones afectades i de les seves famílies, perquè només des d'una perspectiva mèdica global podrem entendre la complexitat d'aquesta síndrome i ajudar els pacients", ha explicat la líder de la unitat, Lourdes Mateu.

La portaveu del Col·lectiu d'Afectades i Afectats Persistents per la Covid-19, Sílvia Soler, ha recordat que "durant diversos mesos ningú tenia resposta a tota la simptomatologia" que experimentava.





Les dades clíniques recollides a partir de l'assistència als més de 300 usuaris de la unitat s'analitzen en el marc de l'estudi clínic Cohort King, que servirà per tenir més informació sobre la malaltia i poder elaborar en el futur protocols d'actuació.