Jutgen a una dona de 101 kg que es va asseure damunt del seu marit fins asfixiar

Una dona russa que pesa 101 quilograms ha estat acusada d'homicidi del seu marit després de seure a sobre d'ell fins asfixiar, segons reporten les autoritats de Rússia. El rotatiu britànic The Sun informa que Tatyana, la presumpta autora de l'homicidi, va tenir una forta discussió amb el seu marit que va decidir tancar asseient sobre d'ell fins deixar-lo sense respiració. La intenció de la dona era evitar que el seu marit es fora de casa.





No obstant això, se li va anar de les mans i, sense adonar-se'n, va acabar provocant la seva mort. En un primer moment les autoritats van acusar la dona d'assassinat, però després de les primeres investigacions han decidit jutjar-la per negligència.





Segons l'informe judicial, l'home va demanar en reiterades ocasions a la seva dona que s'aixequés, però aquesta va fer cas omís. Poc després, va deixar d'emetre sons. Tatyana s'ha defensat dient que anava sota els efectes de l'alcohol, però ha estat detinguda igualment.





La presumpta homicida negligent ha estat sentenciada a 18 mesos de treball correctiu i se li va ordenar pagar al voltant més de 2.000 euros en "danys morals". No obstant això, a Rússia hi ha pressió perquè es reobri la causa i se la jutgi per assassinat.