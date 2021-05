Poden els nens abraçar els seus avis vacunats?

Foto de Johnny Cohen a Unsplash





A Espanya pràcticament tota la població major de 60 anys que ha volgut està vacunada davant el COVID-19 i per això molts es pregunten: Poden els avis abraçar ja als seus néts? Infosalus ha entrevistat alguns metges perquè els lectors puguin resoldre tots els dubtes.





"La vacunació et lliura de contraure una infecció greu de COVID, que pugui posar en risc la teva vida, i probablement d'hospitalització, però no prevé la transmissió de virus, ni el contagi", explica a Infosalus el doctor Pedro Gorrotxategi. És a dir, els néts poden seguir contagiant la malaltia als seus avis, encara que sense que comporti conseqüències tan greus.





Llavors, és prudent besar, abraçar i estar a prop de la població ja vacunada tenint en compte que segueixen sent de risc? Com a norma general, Gorrotxategi advoca per realitzar aquesta sèrie de trobades a l'aire lliure, i complint les mesures sanitàries que s'han aconsellat al llarg de tota la pandèmia (mascareta, aire lliure, rentat de mans, i distància).





Generalment, diu que en aquesta trobada amb l'avi és moltes vegades inevitable el mantenir el distanciament, i encara que el més aconsellable és complir-lo, en cas de ser impossible s'ha d'evitar aquest contacte major com poden ser els petons.





"Si es pot fer la relació de l'infant amb l'avi al parc, millor que dins d'una casa. Cal no oblidar que si el nen és petit no fa servir mascareta. Aquesta és obligatòria a partir dels 6, i aconsellable entre els 3 i els 6, de manera que si pot posar-se-per estar amb el seu avi també seria l'idoni. l'avi està vacunat i el nen pot contagiar. la simptomatologia dels nens és escassa ", insisteix el vicepresident de l'AEPap.





Així, Gorrotxategi reitera que "quants més obstacles posem a la infecció, millor", si pot realitzar-se a l'aire lliure la trobada, i sense donar petons, usant l'avi mascareta i el nen si pot, millor. L'abraçada estarà supeditat a les altres coses, i sempre l'avi amb mascareta ".





Des de la Acadèmia Americana de Pediatria recorden també que cal que es compleixin les dues setmanes un cop s'hagi aconseguit la vacunació completa a les persones de més de 60 anys per estar completament immunitzat; al mateix temps que assenyala que si alguna persona manté símptomes o no es troba bé, ha de romandre a casa seva; alhora que si ha estat exposat a una persona amb COVID-19 segueixi les recomanacions descrites per la seva conselleria de Sanitat.





"Una gran reunió familiar pot ser temptadora, però tracti de mantenir reunions petites

fins que tots els membres adults de la família hagin estat vacunats ", aconsella la

societat científica.