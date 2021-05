CEOE rebutja l'última proposta d'Escrivà per a la pròrroga dels ERTO

Pepe Álvarez (EP)





El Comitè Executiu de la CEOE i els seus sectors han decidit per unanimitat rebutjar l'última proposta del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions sobre les exoneracions que s'aplicarien a la pròrroga dels expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) fins al 30 de setembre, segons han indicat a Europa Press en fonts de la patronal.



El rebuig d'aquesta oferta, expliquen des de la CEOE, es deu al fet que l'última oferta continua centrant les exempcions de quotes en l'activació de treballadors en ERTO en lloc de focalitzar sobre aquells que no poden incorporar-se a l'ocupació.



En qualsevol cas, la patronal assegura que seguirà treballant per aconseguir els seus objectius.



CCOO també està analitzant en el seu Executiva l'última proposta de Govern, mentre que UGT té reunió del seu Executiva aquesta tarda.



L'última proposta del Ministeri que dirigeix José Luis Escrivá va arribar ahir a la nit, després que la trobada d'ahir a la tarda finalitzés sense acord entre les parts a causa de les exempcions plantejades des del Ministeri d'Inclusió, segons van denunciar sindicats i empresaris.



La part de la pròrroga dels ERTO que fa al Ministeri de Treball ja està tancada i consensuada.