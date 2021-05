Els sindicats de Correos es mobilitzen de nou contra l'empresa

Els sindicats de Correos han programat una concentració aquest dimecres 26 de maig a les 12.00 hores amb inici del recorregut a la Plaça de les Drassanes.





Imatge de recurs (EP)





La manifestació continuarà pels carrers Pg Josep Carner, Pg de Colom, Via Laietana, Plaça Urquinaona, baixarà per Via Laietana i finalitzarà en un circuit reivindicatiu a l'Edifici de Correos (plaça Antoni LPES s/n). A les 13.00 hores, hi haurà una concentració a les escalinates de l'Edifici de Correos.





A la rodada estan convocats els delegats i delegades de CCOO i UGT de Correos i els treballadors i treballadores, que tenen intenció de denunciar que la Direcció de la companyia està desballestant l'empresa pública més gran del país, on actualmente hi ha 55.000 empleats.





Les queixes dels sindicats

Des d'UGT i CCOO asseguren que no donen suport "a les polítiques que la direcció de Correos, amb el seu president Juan Manuel Serrano al capdavant, està implementant i que està comportant un clar debilitament de l’empresa pública, preparant el terreny per a la seva futura privatització, i del servei públic postal que té encomanat com a prestació de manera assequible i accessible per al conjunt de la ciutadania".







Així, denuncien que hi ha hagut una retallada del finançament del servei públic postal, que s'ha produit un transvassament d'activitat a la filial, Correos Express, i que s'estan externalitzant els serveis. D'altra banda, expliquen a Catalunya Press que s'esta reduint la xarxa postal -tancant algunes oficines i centres- i que l'empresa està cedint part del seu patrimoni històric.





Els problemes, expliquen, van més enllà, i els treballadors i treballadores de Correos es manifesten també per la retallada d'ocupació i l'augment de la temporalitat.





No entenem l’actitud passiva del govern davant el desballestament de l’operador públic i exigim que resituïn a Correos com a eix fonamental en el projecte de recuperació, transformació i modernització del país, definint de forma clara el seu projecte de servei públic postal. Davant d’aquests fets, els sindicats CCOO i UGT de Correos continuen amb les mobilitzacions en forma de rodades postals provincials de delegats i delegades, a les que se sumaran treballadors i treballadores.









UGT i CCOO dedueixen també que Correos es dirigeix cap a una privatització avalada pel Govern, ja que per començar, no han arribat als 220 milions d'euros pactats en la comissió mixta Foment amb CCOO i UGT a 2017, i a més els PGE-2021 compten amb 110 milions menys per a l'empresa. Per això, i mitjançant les mobilitzacions previstes per als propers mesos, els sindicats esperen que el Govern defineixi el seu projecte de Servei Públic Postal i que situï de nou a l'operador postal com a eix fonamental del projecte de recuperació, transformació i modernització del país.





El secretari d'UGT Catalunya de Correos, Rubén Valdés, explica a Catalunya Press que l'enfocament de l'actual empresa pública de Correos està adreçat a l'àmbit econòmic. "Pretenen que ens convertim en una empresa de paqueteria més", reclamen. "És un enfocament més de resultats econòmics que de servei públic de correus".







LA COMPANYIA NEGA LES ACUSACIONS SINDICALS





Per la seva banda, des de Correos asseguren que "no hi ha cap pla de privatització", així com tampoc "una previsió de pèrdues semblants per al 2023". A més, expliquen que el Pla Operatiu Anual de Correos per 2021 recull unes pèrdues a 77 milions d'euros durant aquest exercici 2021 i per això estan transformant "el seu model de negoci per generar els ingressos que reverteixin aquesta situació".





Finalment, la companyia informa en un comunicat que "reafirma la seva aposta per l'ocupació estable i de qualitat com la millor garantia per seguir oferint el millor servei a tota la ciutadania" i que durant 2020, 4.005 persones es van incorporar com a treballadors fixos en la companyia en el marc del procés de consolidació d'ocupació temporal.





Si bé les mobilitzacions van començar fa prop de dos mesos, Valdés assegura que l'empresa no els ha proposat una resposta que vetlli pels empleats i empleades. Per això, tant UGT com CCOO han decidit seguir amb les manifestacions i vagues convocades.