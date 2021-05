Espanya, setè país del món en turisme d'alt impacte

Imatge d'arxiu (EP)





Espanya ocupa el setè lloc mundial en el turisme d'excel·lència i alt impacte, tenint a la Xina com el principal mercat emissor, ja que quatre de cada deu turistes d'aquest tipus procedeixen de país asiàtic.



Aquestes dades han estat publicats per un informe elaborat per Boston Consulting Group durant un esdeveniment sobre els reptes i tendències del turisme d'excel·lència i alt impacte, organitzat per Cercle Fortuny, que ha comptat amb la participació del secretari d'Estat de Turisme, Fernando Valdés.



Durant la inauguració, Valdés ha destacat que Espanya té encara marge per al creixement i la millora malgrat aquesta setena posició, però ha negat que els països que estan per davant com França tinguin més recursos per captar aquest tipus de turistes.



"Espanya té un immensa oferta museística i cultural i està posicionada en un lloc privilegiat en la gastronomia, a més d'estar incorporant hotels d'alta gamma i una oferta completa en matèria de moda, comerç o disseny", ha afegit.



L'informe assenyala que el país asiàtic representa el 39% del total de turistes d'alt impacte que viatgen a Espanya. El segueixen altres països de la Unió Europea (17%) i la zona del sud-est asiàtic (11%). Per sota d'aquestes xifres es troben Rússia (10%), el Golf Pèrsic (9%), Llatinoamèrica (8%) i Estats Units (6%).



Sobre això, el secretari d'Estat ha demandat ser més actius en mercats de llarg radi com l'asiàtic, que "seran més importants en el futur i amb una intensitat i dinamisme en el turisme d'alt impacte".



Indústries com l'hotelera, la gastronòmica i la de serveis turístics d'alta gamma van abordar les qüestions clau per a la recuperació a través d'una taula rodona que va comptar amb la moderació de Pablo del Pozo, conseller delegat i president del Grup Nuba i membre de la junta directiva de Cercle Fortuny.



En concret, els ponents van coincidir a augmentar la capacitat hotelera, mantenir un producte d'alta gamma, fomentar la col·laboració públic-privada com a elements fonamentals per enfortir aquest tipus de sector dins del turisme.