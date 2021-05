Puigcercós (ERC) assegura que serà "molt difícil" culminar la independència aquesta legislatura

Joan Puigcercós @ep





L'expresident d'ERC Joan Puigcercós ha dit que veu "molt difícil" portar a terme la independència de Catalunya en aquesta legislatura, tal com el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmat aquest dilluns en el seu discurs en la presa de possessió.





En una entrevista de La2 i Ràdio 4 d'aquest dilluns, ha titllat d ' "agosarat" que Aragonès digui que la independència de Catalunya es pot culminar en quatre anys, i ha remarcat que ERC no renuncia a aquest objectiu però des d'una visió realista.





"El mateix Pere Aragonès és conscient que això és difícil. Però si mirem el llibre d'Oriol Junqueras i Marta Rovira, ells posen les condicions per avançar, que és ampliar la majoria, que els independentistes guanyin les eleccions consecutivament, totes, això et dóna un convenciment que demostra que això no és un suflé ", ha incidit.





Puigcercós ha retret a Junts seu "discurs màgic de la confrontació intel·ligent", perquè segons la seva opinió la confrontació no la vol ningú, i d'utilitzar conceptes buits mentre que ERC ha optat pel realisme, en les seves paraules.





Sobre el cas de la presidenta de Parlament, Laura Borràs, ha sostingut que ella "estava al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes i va negociar un contracte, el va trossejar, i ha tingut la mala sort que l'han atrapat fent una cosa que sembla presumptament il·legal: què té a veure això amb el 'Procés'? ni estava tallant la Meridiana, ni la Jonquera, ni estava manifestant-se, ni estava decidint com es feia el referèndum ".