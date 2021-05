Aragonès visitarà les tres presons amb líders independentistes en el seu primer dia com a president

El recent investit president de la Generalitat, Pere Argonès, visitarà aquest dimarts en el seu primer dia a la Presidència les tres presons en què dirigents independentistes compleixen condemna: Wad-Ras (Barcelona), Lledoners (Barcelona) i Puig de les Basses (Girona ).





Aragonès obrirà la ronda de visites a les presons amb la de Wad-Ras, a la qual acudirà a les 15.00 hores per veure a l'expresidenta de Parlament Carme Forcadell, i després es dirigirà a Lledoners, on preveu arribar cap a les 17.00 hores.





Aragonès a la presó de Lledoners @ep





Sobre les 19.30 hores anirà a Puig de les Basses, on està empresonada Dolors Bassa i on Aragonès tancarà les visites a les presons, durant les que no preveu atendre els mitjans de comunicació.





Aragonès va prendre possessió com a 132 president de la Generalitat aquest dilluns, i ho va fer "d'acord amb la voluntat popular de la ciutadania de Catalunya" i defensant l'amnistia dels condemnats per l'1-O.





Ha avançat aquest mateix dilluns que vol parlar aviat amb el president de Govern, Pedro Sánchez, i que espera parlar amb ell precisament sobre l'amnistia, i també sobre autodeterminació i la gestió dels fons europeus després del Covid-19.