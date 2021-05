El PP amenaça el PSOE: si aprova els indults, bloquejarà la renovació del poder judicial

Si el Consell de Ministres aprova els indults als 12 líders independentistes condemnats -9 dels quals són a la presó-, el PP ja ha amenaçat que no permetrà que es renovi el poder judicial. De fet, els populars han assegurat que en cas que la mesura de gràcia s'aprovi la recorreran davant el Suprem i aniran "fins a les últimes conseqüències".





El president de PP, Pablo Casado (EP)





En el cas que arribi al Suprem, és possible que aquest les anul·li. Fa uns anys, el Suprem va obrir la via en algunes sentències per anul·lar les decisions de govern en els casos d'indult que no estiguin degudament justificats. Per exemple, si hi ha informes contraris, com seran en aquest cas els de la Fiscalia i el Tribunal sentenciador. Així i tot, el Suprem hauria d'acceptar el recurs del PP, però no està clar que ho faci perquè només poden recórrer els actors que hagin format part del procediment judicial.





El ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, va demanar dilluns que els indults es vegin amb "naturalitat", siguin favorables o no. A més, ha insistit que aquests es valoraran de manera individual, analitzant l'expedient concret de cada penat, el que obre la porta al fet que hi pugui haver decisions dispars.







Actualment, la relació entre l'Executiu i el PP està en un dels seus moments més baixos. El partit liderat per Pablo Casado té molt clar que, després de la victòria d'Isabel Díaz Ayuso a Madrid, comença a recuperar part de l'espai polític que va perdre en els últims comicis, per la qual cosa intentarà desgastar el Govern tant com pugui per provocar la seva caiguda en les properes eleccions -caiguda que ja vaticinen les últimes enquestes.





Conscient de la situació, Casado ha assegurat que la concessió d'indults és la "línia vermella que Pedro Sánchez no ha de creuar" i considera que si els aprova, la seva legislatura "hi haurà acabat". A més, des del PP asseguren que Casado no trencarà tota relació amb el Govern, però que sí suposaria un punt d'inflexió en la relació amb Sánchez. Dilluns, el secretari general Teodoro García Egea, va dir que "si el Govern, en contra de la Fiscalia o dels jutjats, concedeix un indult, el PP anirà fins al Tribunal Suprem i fins a les últimes conseqüències perquè això no es produeixi ".





L'argument del PP és que els líders independentistes no s'han penedit del que van fer i segueixen pensant que tornarien a repetir les seves accions. Per això llançarien una ofensiva jurídica i política en contra de la decisió de indultar. En aquest cas, les relacions polítiques serien molt fràgils, ja que el PP consideraria que la confiança amb el Govern estaria trencada i podria afectar moltes qüestions que estan actualment sobre la taula com la renovació del Consell General del Poder Judicial, que porta més de dos anys i mig amb el mandat caducat. Després de molts mesos de negociacions, actualment aquest tema està en punt mort, especialment després de la victòria del PP a Madrid.





D'altra banda, el PP descarta promoure manifestacions i protestes al carrer -una cosa que sí que ha fet en ocasions anteriors- ja que creu que només servirien com a altaveu a l'extrema dreta, de manera que optarien per aconseguir que la legislatura de Govern quedi esgotada mitjançant la via legal i al Parlament.





En cas que el Govern accepti els indults, els populars asseguren que la confrontació estarà assegurada, especialment en alguns temes com la renovació del Consell General de Poder Judicial. De fet, en els últims assumptes importants, com l'arribada de migrants a Ceuta, Casado no ha estès la mà a Sánchez obertament sinó que ha mostrat un discurs dur amb l'actuació del Govern.





En declaracions el dilluns, Juan Carlos Campa va eludir a la no renovació del Consell General de Poder Judicial (CGPJ), pendent des de fa més de dos anys, per apel·lar una altra vegada al PP incidint que "no hi ha alternativa" a l'acord perquè el mandat constitucional és "clar". "Efectivament, crec -i no descobriré res nou- que hem tingut un acord prop de la mà i a la fi no s'ha aconseguit, per tant, no hi ha acord", va admetre sobre les negociacions entre el PSOE i el PP per triar als nous vocals del CGPJ. Campo, que va entonar el "mea culpa" va al·ludir així mateix a Enrique López, el seu homòleg popular en aquestes converses que també era present a la trobada informativa. El ministre es va mostrar conscient que en aquests anys s'han viscut situacions complicades per la successió d'eleccions i la pandèmia, si bé ha sostingut que no és possible seguir postergant l'acord, ara paralitzat per l'exigència del PP de reformar el sistema d'elecció dels membres del CGPJ.