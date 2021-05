Espanya rep un últim tram de 3.370 milions d'el préstec europeu per pagar ERTO

La Comissió Europea ha desemborsat aquest dimarts a Espanya un nou tram de 3.370 milions d'euros de préstec per finançar la despesa en ERTO i prestacions per cessament d'activitat d'autònoms a causa de la crisi provocada per la pandèmia, l'últim a càrrec de el fons europeu contra la desocupació.





Yolanda Díaz @ep





D'aquesta manera, Espanya ha rebut ja els 21.300 milions d'euros que havia sol·licitat a la UE a través del fons batejat com a 'SURE' i creat com una eina d'emergència per evitar que la propagació de la malaltia provoqués una onada d'acomiadaments a causa de les restriccions de la mobilitat.





El primer desemborsament de Brussel·les ha Espanya va tenir lloc a l'octubre de 2020, amb els primers 6.000 milions d'el préstec, i després hi va haver pagaments al novembre (4.000 milions), febrer d'aquest any (1.030 milions), dos al març (2.870 milions i 4.000 milions, respectivament) i aquest últim.





En total, l'Executiu comunitari ha transferit aquest dimarts a dotze Estats membres una quantitat de 14.137.000 d'euros procedents de l'SURE. El muntant rebut per Espanya és el més elevat, seguit de Grècia (2.540 milions), Portugal (2.410 milions), Bèlgica (2.000 milions), Polònia (1.560 milions). Itàlia (751.000.000), Bulgària (511 milions), Lituània (355 milions), Estònia (230 milions), Malta (177 milions), Xipre (124 milions) i Letònia (113 milions).





Amb aquests pagaments, la Comissió Europea ha desemborsat ja gairebé 90.000 milions d'euros dels 94.300 milions que els Estats membres han sol·licitat a través d'aquest fons temporal contra la desocupació, pensat per a finançar programes nacionals de protecció d'ocupació amb fins a 100.000 milions.





"Un any després que s'adoptés el fons SURE, ja hem desemborsat el 90% de les ajudes disponibles, prop de 90.000 milions. A més d'ajudar els treballadors i empreses europeus a navegar aquesta crisi sense precedents, el SURE ha estalviat als Estats membres 5.800 milions pel que fa als tipus de finançament de mercat ", ha destacat el comissari d'Economia, Paolo Gentiloni.





Els pagaments d'aquest dimarts han tingut lloc una setmana després que Brussel·les llancés la seva setena emissió de deute, en què va captar 14.137.000 d'euros en bons socials amb venciments de vuit i 26 anys. La demanda d'aquests bons va superar sis vegades l'oferta, ha informat l'Executiu comunitari.