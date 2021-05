Unes 60 persones denunciades durant el desnonament en el bloc Llavors a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han denunciat administrativament a 60 persones per una presumpta desobediència als agents de l'autoritat després de desnonar tres joves del bloc Llavors del carrer Lleida de Barcelona durant el matí d'aquest dimarts.





Segons ha informat la policia catalana, també s'ha investigat a nou persones per un presumpte delicte de desordres públics, i hi ha altres tres investigats per un presumpte delicte d'atemptat als agents de l'autoritat i tres agents ferits lleus arran de l'actuació policial .





@ep





L'operatiu per dur a terme el desnonament s'ha iniciat abans de les 5.00 hores d'aquest dimarts, quan els Mossos s'han trobat amb un grup de manifestants que "desobeïen" a les seves indicacions perquè no impedissin la missió de la comitiva judicial.





Els agents han intentat mediar amb els representants dels concentrats, que estaven en diversos dels accessos del bloc Llavors, i han llançat diversos avisos sobre el desnonament, que porten a terme per ordre judicial d'un jutjat de Barcelona.





La policia catalana ha fet avisos per megafonia en diverses ocasions perquè els concentrats desbloquegessin i "han fet un ús selectiu i mínim de la força per garantir la seguretat de la zona", i els manifestants han llançat pintura vermella i blanca als agents actuants .





Diversos diputats de la CUP al Parlament han acudit a la concentració en contra del desnonament i s'han posicionat en la primera línia davant els agents de la Brigada Mòbil (Brimo) per mostrar el seu rebuig davant aquesta actuació; hi eren els diputats de la CUP Dolors Sabater, Eulàlia Reguant, Xavier Pellicer i Carles Riera.





Els agents han trencat el pany de la porta per accedir dins el pis, i la comitiva judicial ha lliurat el pis a representant legal de la propietat.





SEU D'ERC





Activistes vinculats a sindicats de l'habitatge de Barcelona han ocupat la seu d'ERC al carrer Calàbria en protesta pel desnonament de l'bloc Llavors, i han assegurat que no se n'anirien fins que no esara la intervenció policial al bloc Llavors.





Al voltant de les 11 hores han sortit de la seu, després de saber que la policia catalana s'havia retirat de l'bloc Llavors del carrer Lleida de Barcelona, i s'han unit als concentrats que estaven realitzant càntics amb un micròfon i un altaveu.





Un dels joves desnonats davant la seu d'ERC ha manifestat als mitjans: "Nosaltres hem perdut la nostra casa, però hem guanyat el suport de molta gent. Seguirem plantant cara perquè aquí a Catalunya hi ha un Govern que està de genolls davant del Tribunal Constitucional . Nosaltres no serem un braç executor de Tribunal Constitucional com ha estat avui Pere Aragonès ".





"Jo entenc que la gent de Govern tenen patrimoni i tenen por de desobeir el Tribunal Constitucional, però nosaltres ho desobeirem perquè no tenim res a perdre", ha afegit.





La concentració al carrer Calàbria s'ha dissolt cap a les 11.30 hores.