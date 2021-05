Novatades, plagi o assetjament sexual poden ser castigats amb fins a 3 anys d'expulsió de la universitat

Universitat de Barcelona @ep





El Consell de Ministres aprovarà aquest dimarts, a proposta de el Ministeri d'Universitats, l'avantprojecte de Llei de Convivència Universitària, que considerarà com a falta molt greu les novatades, el plagi de Treballs de Fi de Grau, de Màster o Tesi doctoral, o l'assetjament i assetjament sexual, el que suposarà l'expulsió de la universitat d'entre dos mesos i tres anys o la pèrdua de drets de matrícula parcial durant un curs acadèmic.





La discriminació, la falsificació documental, l'incompliment de les normes de salut pública, la suplantació a un membre de la comunitat universitària, o impedir el correcte desenvolupament dels processos electorals de la universitat.





El document substitueix el Reglament de disciplina acadèmica dels centres oficials de





Ensenyament Superior i d'Ensenyament Tècnic, decret signat per Franco que data de 1954, sent aquesta norma, per tant, "anticonstitucional" i "anacrònica", donant lloc així a "problemes jurídics", segons Universitats.