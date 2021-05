Demanen quatre anys i mig de presó per al 'Petit Nicolás' per falsificar el DNI

El fiscal ha elevat a definitiva la seva petició de quatre anys i mig de presó i una multa de 36.000 euros per a Francisco Gómez Iglesias, conegut com 'Petit Nicolás', com a inductor i cooperador necessari en la falsificació del seu DNI perquè un amic pogués suplir en la selectivitat de 2012.





Durant l'última sessió del judici per aquests fets, el representant del Ministeri Públic ha interessat igualment penes de presó i multa per als altres dos acusats, que són el jove que presumptament va fer l'examen en substitució de Gómez Iglesias, Manuel Avelló, i la funcionària de la comissaria de Tetuan que va elaborar el DNI que va resultar fals.





Petit Nicolás @ep





Es demana per a ells també quatre anys de presó i multa i igualment es sol·liciten penes de presó per als tres acusats les acusacions populars exercides per Podem i una associació de policia municipal.





Segons la Fiscalia, els fets que entén delictius van precisar la intervenció de diverses persones. La participació de Gómez Iglesias i del seu amic la té per acreditada per les declaracions que van realitzar al seu dia els companys d'institut del Petit Nicolás, amb independència que, amb una excepció, la majoria d'ells es limités a assenyalar en el judici que els fets van passar ja fa vuit anys i no els recordaven clarament.





Per al fiscal, també té especial importància el fet que el Petit Nicolás tragués en l'examen dos punts i mig més que la seva mitjana en Batxillerat, i que la nota obtinguda, un 8,25 fos molt similar al 9 que el seu amic Avelló va treure en la convocatòria de juny, ja que el frau es va produir en la de setembre.





L'informe del fiscal, però, s'ha centrat en l'actuació de la funcionària, en què veu una clara "connivència de fet" amb els plans del Petit Nicolás, tot i no poder demostrar-se una connivència directament o coneixement entre tots dos. En aquest punt, ha subratllat el fet que Gómez Iglesias es vanagloriara en públic de tenir "amics comissaris de la policia".





Malgrat reconèixer certes contradiccions entre els testimonis sobre el sistema que s'emprava en 2012 quan en l'expedició d'un DNI per pèrdua es canvia la foto, com és el cas, el fiscal destaca per acusar aquesta persona el fet de no guardés el taló foto, com va declarar un oficial de policia va dir que s'hauria d'haver fet. Ha qualificat d'"absurd" que es vulgui mantenir l'argument que el sistema no asseguri que queda constància del canvi de fotografia en un document nacional d'identitat.





"No va revisar a consciència la foto aportada quan el DNI es feia l'endemà passat d'haver-se expedit l'anterior i a més es canviava la foto i la signatura, i a més no va deixar constància de cap forma d'aquests canvis", ha explicat el fiscal. Ha afegit que, al no quedar aquesta constància, el delicte de falsedat hauria quedat impune si una periodista (Patricia López, de públic) no hagués aportat el document fals anys després.