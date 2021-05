El PSOE evita pronunciar-se sobre els indults als presos del Procés

La portaveu del PSOE al Congrés, Adriana Lastra, ha refusat aquest dimarts pronunciar-se sobre els indults als presos independentistes implicats en el referèndum de l'1 d'octubre de 2017 al·legant que aquest és un assumpte de Govern que està encara sense resoldre.





Adriana Lastra @ep





"No s'ha pres cap decisió, pel que de moment no hi ha valoració possible", ha respost Lastra quan se li ha preguntat com va a poder explicar el Govern un hipotètic indult als presos del 'Procés' quan aquests no només no es s'han penedit el que van fer sinó que a més han advertit que ho tornarien a fer.





La dirigent socialista ha explicat que ara mateix el procediment per a la concessió o no de l'indult està en tramitació i que el Govern només pot pronunciar-se a la fi de.l procés, i que per aquesta raó ella no faria cap declaració referent a això.





"No és correcte que ho faci" quan els informes corresponents de tribunal sentenciador --Tribunal Suprem-- i de la Fiscalia General de l'Estat no s'han remès al Ministeri de Justícia i, per tant, tampoc s'han elevat a Consell de Ministres, ha insistit.





TOT ESTÀ REGLAT





Tampoc ha volgut aprofundir sobre les declaracions efectuades aquest dilluns pel ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, que va demanar a veure "amb naturalitat" els indults als presos del 'Procés'. Tan sols ha comentat sobre això que el que el ministre venia a demanar era "serenitat" i "naturalitzar" en un procés que està "perfectament reglat".





Preguntada sobre què li sembla que el PP ja parli que impugnarà aquests indults en cas que acabin concedint-se, Lastra s'ha reafirmat en que no pot parlar de "futuribles" però ha recalcat que l'Estat de Dret permet recórrer aquelles decisions que a un partit no li agradin o amb les que no estigui d'acord.