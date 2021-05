Demanen 18 anys per a una dona que provocar sis incendis en un mes

L'Audiència de Màlaga té previst jutjar aquest dimecres a una dona acusada d'originar 6 incendis en només un mes en diverses parcel·les urbanitzables de la localitat malaguenya de Mijas. La Fiscalia sol·licita inicialment que se li imposi 18 anys de presó.





Ciutat de la Justícia de Màlaga @ep





Segons les conclusions inicials del fiscal, entre juliol i agost de 2015, l'acusada presumptament va provocar intencionadament aquests incendis al paratge Calanova, utilitzant per a això material inflamable --alcohol, pastilles i similars--.





Així, la majoria dels focs van afectar poc terreny, com a molt dues hectàrees i mitja, i sobretot de matoll i garriga. Així, no van causar danys personals ni materials, tot i que en un d'ells sí va haver de desallotjar una urbanització propera.





El ministeri públic acusa la dona per un delicte continuat d'incendi i sol·licita que se li imposi una pena de 18 anys de presó. Com indemnització, s'insta a pagar a la Junta d'Andalusia 13.400 euros per les despeses d'extinció.





El judici està fixat amb la previsió de celebrar aquest dimecres a la Secció Segona de l'Audiència de Màlaga, segons han precisat fonts judicials.