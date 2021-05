La mare d'un nen amb autisme pateix una pallissa al parc Warner per defensar al seu fill

La mare d'un nen de 11 anys que pateix autisme ha denunciat a un home que presumptament la va agredir, la va sacsejar i la va tirar a terra al Parc Warner, després que ella li recriminés que insultés al menor en una de les atraccions de parc situat a San Martín de la Vega.







Parc Warner Madrid (EP)





Va succeir el passat 2 de maig quan la dona, Mayte, i el seu fill, Jimmy, eren al parc d'atraccions juntament amb altres amics, segons El País i fonts de l'Associació ProTGD, entitat sense ànim de lucre que promou la qualitat de vida de les persones amb autisme i les seves famílies.





Tant el nen com els seus amics tenien un passi especial que la Warner ofereix a les persones amb discapacitat perquè tinguin prioritat en l'accés a les atraccions.







La mare no va pujar a una de les atraccions per vertigen. Va ser allà on l'home denunciat, d'entre 40 i 50 anys, va preguntar als nens i als seus acompanyants per què tenien aquest passi. "Sí, sí .. Jo també sóc mongolito com tu", els va dir. Quan va baixar, Jimmy va explicar a la seva mare la situació. Si bé no li va donar molta importància, després es van tornar a trobar al teatre de parc d'atraccions i van seure en un lloc "més o menys proper".









Va ser llavors quan el nen va entrar en un estat de nervis, assenyalant a l'home i dient "aquí hi ha l'home dolent". A la fi de l'espectacle la mare va parlar amb l'home sobre les seves paraules, retraient l'efecte que havien provocat en el seu fill. L'home, sense dir res, la va empènyer i la va tirar a terra.





Mayte es va encarar amb l'home, que la va sacsejar i la va tirar a terra, i, al colpejar-la cara, va perdre el coneixement. Després del succés, va demanar les imatges de l'agressió i juntament amb el comunicat de les lesions, va acudir a l'associació l'endemà passat per demanar ajuda i col·laboració.





El 13 de maig estaven totes les parts citades per a un judici ràpid, però la metge forense va determinar en el seu informe que el cas era més greu i tant el jutge com la fiscal van derivar el succés a la Sala penal.