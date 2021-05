Científics de tot el món creen una organització per demostrar que existeixen els extraterrestres

Foto d'Emilio García a Unsplash





ICER, una organització sense ànim de lucre, està formada per científics, acadèmics i investigadors líders d'OVNI / UAP de 27 països en els 5 continents que són unànimes en el seu reconeixement que no estem sols en el cosmos.





Basant-se en més de 75 anys d'investigació, ICER reconeix que el fenomen OVNI / UAP és real; actua amb intel·ligència i és probable que sigui d'origen extraterrestre / no humà.





ENTRE ELS INVESTIGADORS DE ICER S'INCLOUEN:





Professor Lachezar Filipov, representant nacional de Bulgària, astrofísic especial que va supervisar la formació dels seus primers astronautes.





Doctor Eamonn Ansbro, representant nacional de la República d'Irlanda i astrònom que ha aparegut en un llibre amb el professor de Harvard Avi Loeb el llançament està previst per a finals de 2021.





Tant Filipov com Ansbro creuen ferventment que és hora de purgar l'estigma que ha plagat el fenomen OVNI durant dècades i embarcar-se en estudis científics seriosos.





HISTORIAL





El llançament de l'organització ha arribat després que es produïssin els següents esdeveniments verificats:





Un article de The New York Times del 16 de desembre de 2017 va revelar un programa secret d'investigació OVNI / UAP sobre el fenomen entre 2007 i 2012 amb un pressupost de 22 milions de dòlars.





Aquest article va confirmar que els pilots de combat de la Marina d'Estats Units havien capturat imatges sorprenents de vehicles aeris no identificats que operaven en l'espai aeri dels Estats Units en una sèrie de vídeos infrarojos presos en els anys 2004 i 2015.





De forma important, els objectes observats eren diferents a tot el que els pilots havien vist abans i es movien de formes espectaculars que semblaven estar tecnològicament molt més enllà de qualsevol cosa que l'home hagi desenvolupat.





Al juny de 2020, es va crear una US Navy Task Force per investigar aquests objectes que els pilots troben cada vegada amb més freqüència. El Grup de Treball ha de presentar un informe molt esperat al Congrés dels Estats Units abans del 25 de juny de 2021.





ICER - PREPARANT-SE PEL CONTACTE





ICER creu que tots els països ara s'han de preparar per la confirmació que la Terra està sent compromesa per intel·ligències no humanes i proposa que s'estableixin programes de 'conscienciació' per abordar el problema profund del contacte i les seves implicacions globals.





ICER busca portar aquest debat als nivells més alts de govern, incloses les Nacions Unides.

Es convida a periodistes i altres parts interessades a visitar el ICER INTERNATIONAL MEDIA EVENT per participar en la conferència de premsa global de ICER el 26 de maig.