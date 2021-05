Casado acusa el Govern central d'arribar "al límit" per prolongar els ERTO: "Cada vegada més lluny de l'Espanya real"

El president de PP, Pablo Casado, ha acusat aquest dimarts a Govern liderat per Pedro Sánchez d'arribar "a el límit una vegada més" per prolongar els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO). Al seu entendre, l'executiu està "cada vegada més lluny de l'Espanya real".





Així s'ha pronunciat després que la CEOE hagi rebutjat l'última proposta del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions sobre les exoneracions que s'aplicarien a la pròrroga dels ERTO fins al 30 de setembre.





El rebuig d'aquesta oferta, explica la patronal, es deu al fet que el Ministeri continua centrant les exempcions de quotes en l'activació de treballadors en ERTO en lloc de focalitzar sobre aquells que no poden incorporar-se a l'ocupació.





"SENSE DIÀLEG SOCIAL NI RESPECTE 500.000 FAMÍLIES"





Segons Casado, "una vegada més el Govern arriba a el límit per perllongar els ERTO". "Sense diàleg social ni respecte a 500.000 famílies que depenen d'ells per arribar a final de mes", ha assegurat en un missatge al seu compte oficial de Twitter.





En semblants termes s'ha expressat la portaveu de el Grup Popular al Congrés, Cuca Gamarra, que ha culpat el Govern que "a dia d'avui" no hi ha un pacte sobre els ERTO i l'ha emplaçat a acordar aquesta pròrroga de "manera immediata "per donar" tranquil·litat "a empresaris i treballadors.





"A dia d'avui, que no estigui aprovada la pròrroga dels ERTO només té un responsable i és el Govern d'Espanya, que intenta canviar ara les regles de joc a la fi de el partit", ha declarat Gamarra en una roda de premsa al Congrés després de la reunió de la Junta de Portaveus.





A l'ésser preguntada si considera que el Govern ha de legislar en els ERTO encara que no hi hagi acord en el marc de el diàleg social Gamarra ha assenyalat que el PP "té molt clar que s'ha de produir una pròrroga dels ERTO" i "en les mateixes circumstàncies i condicions que s'han tingut fins ara ".