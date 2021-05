Terrassa i Sabadell organitzen una taula rodona per potenciar el consum de productes de comerç just

L’Ajuntament de Terrassa i l’Ajuntament de Sabadell organitzen una taula rodona sobre «El poder transformador del comerç just». L'activitat es durà a terme aquest dimecres 26 de maig, a les 18 hores, a través de la plataforma Zoom, i comptarà amb la participació de diverses entitats que exposaran les seves experiències en l’àmbit del comerç just.





La primera part de la sessió anirà a càrrec de LaCoordi de Comerç Just i Finances Ètiques, un ens que aplega diverses entitats de comerç just, que farà una aproximació general a la temàtica, explicant quina és la situació actual del comerç just i els reptes amb què es troba. Tot seguit, la cooperativa de Terrassa Alternativa3 presentarà la seva experiència de comerç just en l’àmbit local, des d’on compren, elaboren i distribueixen cafè, cacau i sucre. Finalment, Oxfam Intermon parlarà de la seva experiència en comerç just en l’àmbit internacional, comptant amb la participació del seu homòleg al Perú, la Cooperativa Piura.





Aquesta taula rodona està organitzada conjuntament pels ajuntaments de Terrassa i Sabadell a través de les seves respectives àrees de Solidaritat i Cooperació Internacional i s'emmarca dins els actes del Dia del Comerç Just, que tradicionalment se celebra durant el mes de maig. La benvinguda a l'acte anirà a càrrec de la tinenta d'alcalde de Cicles de la Vida i regidora de Solidaritat i Cooperació Internacional de l'Ajuntament de Terrassa, Teresa Ciurana, mentre que el comiat el realitzarà la tinenta d’alcalde de l’àrea de Feminismes, Benestar Animal i Participació de l’Ajuntament de Sabadell, Marta Morell.





Una nova imatge per a ‘Cafè Terrassa’





Emmarcat en el mes del comerç just, s'ha posat en marxa una votació popular per escollir una nova imatge per al projecte ‘Cafè Terrassa’, una campanya dirigida al ciutadania, al teixit associatiu, entitats públiques i establiments per tal de fomentar la consciència en el consum de cafè d’una manera responsable, coneixent el seu origen i les condicions de Comerç Just en el marc de la ciutat. Aquesta acció, engegada conjuntament entre l’Ajuntament de Terrassa, Alternativa 3 i el suport de la Diputació de Barcelona, té com a objectiu donar a conèixer a tota la ciutadania el comerç just i les problemàtiques que pateixen els productors dels països del Sud. Terrassa va ser la primera ciutat de l'Estat on es va portar a terme aquesta iniciativa l'any 2008.