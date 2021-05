Un home amb ceguera total aconsegueix veure per primera vegada

Un equip de científics ha anunciat que havien aconseguit restaurar parcialment la vista d'un ull d'un home cec de 58 anys mitjançant la construcció de proteïnes que capten la llum.





Després de 13 anys de treballar, i encara que el procediment està molt lluny d'aconseguir la visió completa, els autors de l'informe diuen que l'assaig és una prova de concepte per a tractaments més efectius en el futur.





El voluntari de 58 realitzant l'experiment - imatge de Nature Medicine





El voluntari, un home francès, usant unes ulleres especials que li van donar una percepció gairebé fantasmal dels objectes en un camp de visió reduït, va passar de la ceguesa total a poder detectar un quadern, gots de vidre, una caixa més petita de grapes, i fins i tot les ratlles del pas de vianants.





"Òbviament, no és el final de camí, però és una fita important", va dir Dr. José-Alain Sahel, director de l'assaig i president d'Oftalmologia de la Universitat de Pittsburgh.





Al costat d'altres científics, Sahel porta dècades intentant trobar una cura per a les formes hereditàries de ceguesa, trastorns que priven als ulls de les proteïnes essencials necessàries per a la nostra visió.





Quan la llum entra a l'ull, és capturada per les cèl·lules fotorreceptores, que després envien un senyal elèctric a les seves veïnes, les cèl·lules ganglionars, que s'ocupen d'identificar característiques tan importants com el moviment. Aquestes després envien els seus propis senyals al nervi òptic, que envia la informació al cervell.





En estudis anteriors, els investigadors havien aconseguit tractar una forma genètica de ceguesa anomenada amaurosi congènita de Leber mitjançant la reparació d'un gen que fa que els fotoreceptors es degenerin gradualment. Però altres formes de ceguesa en què els fotoreceptors han estat completament perduts no poden tractar-se de manera tan senzilla. "Una vegada que les cèl·lules estan mortes, no es pot reparar el defecte genètic", va dir Sahel.





A principis de la dècada de 2000, investigadors i neurocientífics van desenvolupar una tècnica, anomenada optogenètica, com una forma de sondejar el funcionament del cervell. A l'inserir una petita llum en el cervell de ratolins i altres animals, podrien encendre o apagar cert tipus de cèl·lula cerebral amb només pressionar un interruptor.





Sahel i altres investigadors es van preguntar si seria possible fer servir la optogenètica per afegir proteïnes sensibles a la llum a les cèl·lules de la retina ja que aquestes, sent també nervis, són una extensió del cervell.





Per Ed Boyden, neurocientífic de l'MIT. -qui va ajudar a ser pioner en el camp de la optogenètica- la cerca per usar aquestes proteïnes per curar la ceguesa ho va prendre per sorpresa. "Fins ara, he pensat en la optogenètica com una eina per als científics principalment, ja que l'estan utilitzant milers de persones per estudiar el cervell", va dir. "Però si la optogenètica es demostra a la clínica, seria extremadament emocionant".





Encara que l'equip de Sahel va reconèixer que les proteïnes optogenéticas no eren prou sensibles com per produir una imatge a partir de la llum que entrava a l'ull de forma ordinària, els científics no podien emetre llum amplificada a l'ull, ja que la resplendor destruiria el delicat teixit de la retina.





És per això que els investigadors van decidir usar una proteïna optogenètica que és sensible a la llum ambre, que és més agradable a la vista que altres colors, i van inventar un dispositiu per transformar la informació visual del món extern en llum ambre que podria ser reconeguda per les cèl·lules ganglionars a les que s'havien transportat aquestes proteïnes ambre.





Els investigadors van raonar que aquesta estratègia podria crear imatges al cervell. Els nostres ulls, naturalment, donen voltes en petits moviments moltes vegades per segon. Amb cada salt, molts píxels canviarien els nivells de llum.





Tot i així, era una pregunta oberta si les persones cegues podrien aprendre a fer servir aquesta informació per reconèixer objectes. "El cervell ha d'aprendre un nou idioma", va dir Botond Roska, oftalmòleg de la Universitat de Basilea i coautor del nou estudi.