El PP català nomena nous presidents provincials de cara a les municipals de 2023

El PP català ha nomenat nous presidents provincials amb l'objectiu de reforçar els equips en l'àmbit territorial, les organitzacions municipals i recuperar la representació local "amb la vista posada en les eleccions municipals del 2023".





Segons un comunicat del partit d'aquest dimarts, es tracta d'una aposta per la integració i el reforç de les estructures per a "garantir la presència del PP a tot el territori català", i s'emmarca en una segona fase de reestructuració de la direcció de l' partit, després del nomenament de Santi Rodríguez com a Secretari General, i de Llanos de Luna i Juan Milián com a coordinadors al mes de març.





Han estat nomenats els següents presidents provincials: l'alcalde de Castelldefels i exdiputat al Parlament, Manu Reyes, per Barcelona; Jaume Veray, que ha ocupat diversos llocs de direcció del PP català, per Girona; l'exdiputat al Congrés Francesc Ricomà, per Tarragona; i l'actual portaveu del PP a la Paeria (Lleida), Xavier Palau, per Lleida.





Aquests nous presidents tenen com a objectiu conduir les organitzacions provincials a "les millors condicions, per donar la paraula a la militància a través de la implantació territorial", i segons la direcció de Catalunya són un instrument eficaç per donar-los impuls.





Pel que fa als anteriors presidents provincials, el de Barcelona, Óscar Ramírez, assumirà la vicesecretaria de Política Municipal del PP català; els de Girona i Tarragona, Maria Àngels Olmedo i Francesc Caballero respectivament, han estat nomenats vocals de lliure designació autonòmica; i la de Lleida, Marisa Xandri, se centrarà en el seu càrrec com a regidor de la Paeria i vicesecretària de Política Social del partit.