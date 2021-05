Sánchez rebrà a Aragonès a la Moncloa i posarà en marxa la taula de diàleg amb Catalunya

Pedro Sánchez ha assegurat avui que rebrà al president de la Generalitat, Pere Aragonès, al Palau de la Moncloa per respecte i cortesia institucional, i que després es posarà en marxa la taula de diàleg amb Catalunya.





El president del Govern ha fet aquestes afirmacions durant la roda de premsa que ha ofert a Brussel·les, després de la seva participació en el Consell Europeu Extraordinari en el qual s'han abordat diversos assumptes, entre d'altres, la crisi amb el Marroc.





Pedro Sánchez - Europa Press





El cap de l'Executiu ha deixat clar que rebrà a Aragonès a Moncloa com ho fa amb tots els presidents autonòmics, "per que són les bones formes institucionals".





"Quan un parlament autonòmic nomena un president, el president de Govern el rep al Palau de la Moncloa", ha recordat i ha assenyalat que l'ha fet igualment amb Íñigo Urkullu quan va ser nomenat pel Parlament basc i amb Núñez Feijóo després de ser reelegit. Si bé, sobre aquest últim ha precisat que el va rebre més tard a causa de la pandèmia i les restriccions de mobilitat. I també ho farà, segons ha avançat, amb la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quan sigui reelegida per l'Assemblea de Madrid.





"Evidentment, al senyor Aragonès, com a president de la Generalitat, que vaig felicitar en públic i en privat, el rebré al Palau de la Moncloa com correspon", ha remarcat al temps que ha demanat no especular amb que si hi haurà una reunió abans o després.





Al fil d'això, ha argumentat: "La reunió és d'obligat compliment i de respecte institucional que ens hem entre els diferents presidents i presidentes i Governs i parlaments autonòmics. En fi, cortesia institucional".





Taula de diàleg





I pel que fa a la Taula de Diàleg amb Catalunya, ha recordat que l'última reunió es va produir fa 15 mesos i que no hi ha hagut més a causa de la pandèmia i per la "inestabilitat política i institucional al llarg de massa mesos que es va materialitzar el 14 de febrer i la Constitució d'un Govern abans del 26 de maig, l'elecció en aquest cas del president de Catalunya ".





Però una vegada que ja s'ha constituït un Govern a Catalunya, ha precisat després de celebrar la reunió entre els dos presidents, Aragonès i ell, "lògicament posarem en marxa la taula de diàleg".





"Tenim una taula de diàleg, tenim l'obligació de propiciar el retrobament entre catalans i també entre catalans i la resta de compatriotes per tant anem a propiciar quan sigui possible, celebrar aquesta taula de diàleg", ha recalcat.





Segons l'opinió de Sánchez, un "encert" de la passada Legislatura a Catalunya va ser tenir una taula de diàleg al Parlament català entre els diferents partits polítics. En aquest sentit, ha argumentat que "a l'igual que s'ha de produir un diàleg entre els dos governs, el de Catalunya i el d'Espanya, també ha de produir-se un diàleg entre les forces polítiques catalanes".





De fet, ha recordat que hi ha moltes persones a Catalunya que no pensen ni comparteixen el projecte independentista i per tant, considera que tots aquells que advoquen i demanen diàleg, "també l'han de practicar en les seves pròpies seus, en els seus propis parlaments amb els que no pensen ni comparteixen el seu full de ruta independentista ".